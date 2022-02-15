مركز بحوث النقل يستضيف قيادات النقل النهري في مصر والسودان

استقبل أمس مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الدكتور معاوية على خالد مدير عام مصلحة الملاحة النهرية بجمهورية السودان واللواء شعبان محمد عبد السلام رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية واللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، لبحث وتنسيق التعاون المشترك لتطوير قطاع النقل النهري في مصر والسودان.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد عثمان إدريس عميد مركز البحوث أن الاجتماع يعتبر تأكيدًا على دور المركز في تحقيق الاهتمام بالبحث العلمي لكونه السبيل لبناء الأوطان وتقدمها من خلال إيجاد الحلول العملية للمشكلات التي تواجه الصناعة، كما استعرض عثمان المشروعات والدراسات المختلفة التي نفذها مركز البحوث ومدى إمكانية التعاون المشترك والوضع الحالي للمشروعات الجارية حاليًا والتي يمكن تنفيذها مستقبلا.

كما أوضح الدكتور مصطفى صابر رئيس قسم بحوث النقل النهري أن زيارة الأمس والتي تضم قيادات النقل النهري في مصر والسودان تعتبر فرصة فريدة لطرح أهم التحديات التي تواجه القطاع وكيفية التنسيق لوضع الحلول المناسبة لتخطيها وفقا لمخطط زمني مناسب.

كما كان في استقبال وفد قيادات النقل النهري أمس المهندس خالد ماضي مساعد عميد مركز البحوث والاستشارات والأستاذ محمد الأباصيري رئيس قسم الاقتصاديات والأستاذ محمد صابر رئيس قسم تطوير البحوث والابتكار. واتفق كافة الأطراف على وضع خارطة طريق للتعاون المشترك والمتابعة بشكل مستمر لتحقيق اهداف تطوير منظومة النقل النهري في مصر والسودان.