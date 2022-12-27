مركز بحوث الصحراء يواصل جهود دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة

كلف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء فريقا بحثيا من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى القرى بالشيخ زويد بشمال سيناء، وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي “دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة “، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة في سيناء ، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنمية الزراعية المستدامة في سيناء ودمج أبنائها في تلك التنمية.

وأفاد “رئيس مركز بحوث الصحراء” بأن البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لأبناء سيناء في سبيل خدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن .

وأوضح الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي أن الفريق البحثي المشارك في الزيارة التقى عددا من القيادات التنفيذية وشيوخ وعواقل القبائل بمركز ومدينة الشيخ زويد وقراها وتوابعها، وتم عقد حلقات نقاشية مع مختلف فئات المجتمع البدوي ( الزراع، والشباب، والمرأة) تم خلالها الوقوف على أهم الاحتياجات التنموية الزراعية بالمنطقة ووضع الأولويات لتلبية تلك الإحتياجات .

وأفاد عبد العال بأنه يتم التعرف على أهم المشكلات التي تواجه الأهالي، ووضع مقترحات عملية للتغلب عليها.

ومن جانبهم أعرب أهالي القرى بالشيخ زويد عن سعادتهم بزيارة الفريق البحثي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مطالبين بضرورة تلبية احتياجاتهم في أقرب وقت، مؤكدين أن المزارع السيناوي لديه القدرة على صناعة المستقبل، وعلى أيديهم وبدعم الدولة ستتحول أراضيهم إلى أراض خضراء في المستقبل القريب مقدمين الشكر للقيادة السياسية على عودتهم لأراضيهم والاستقرار الذي تشهده المنطقة في أكبر رسالة للعالم على أمن وأمان سيناء.