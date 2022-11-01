مركز بحوث الصحراء يدعم سيناء بـ 5 آلاف شتلة

أكد مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة أنه في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2050 فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ انطلقت فاعليات اسبوع مواجهة التغيرات المناخية ” معا لدعم مبادرات رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة ، اتحضر للاخضر ، هنجملها ” بمحافظة شمال سيناء وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى فى كثير من المبادرات الزراعية لأنهم شركاء فى التنمية، كما تم دعم المحافظة بـ 5 آلاف شتلة .

وأكد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ( مصر 2030 ) والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء .

وأضاف زغلول أن هذه الخطة تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين وخصوصا الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وخلق مناخ صحى وهو ما تسعى إليه مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه التغيرات من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر واختفاء بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة وتدهور الأراضى الزراعية، حيث تولى الدولة اهتماما كبير وحرص شديد لتغير أنماط المعيشة للمواطن المصرى بتوفير حياة كريمة له وإصرارها على نشر ثقافة التشجير لدى كافة قطاعات المجتمع .

وأوضح زغلول أنه تنفيذا لهذه الخطة قد بدأت فاعليات هذا الأسبوع بحضور المهندس أحمد مباشر مدير مصنع أسمنت سيناء الرمادي و المهندسة رضوى سامي شاهين مديرة فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء والمهندس سامى شاهين رجال أعمال والمهندس محمد رضا حنفى رئيس محطة بحوث شمال سيناء .

وأشار زغلول إلى أن الدعم المقدم لتنفيذ هذه المبادرات عدد 5 آلاف شتلة متنوعة ( بزروميا _ اكاسيا _ بونسيانا _ سرو ) وتوزيعها على أربع مراكز من محافظة شمال سيناء بحيث يشمل الدعم 5 مدارس فى كل مركز وهم رفح ، الشيخ زويد ، العريش ، بئر العبد وعمل ندوات إرشادية لتنمية الوعى البيئى خاصة لدى الأطفال وطلاب ما قبل التعليم الجامعى وتوعيتهم بقضية المناخ وتأثير التغيرات المناخية على البيئة وتوعية جميع فئات المجتمع بتلك القضية وذلك من خلال دور المحطة الإرشادى والتنموي .