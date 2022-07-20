مركز بحوث الصحراء يتقدم في مؤشر «سيماجو» للبحث العلمي

حقق مركز بحوث الصحراء إنجازاً جديداً على مستوى التصنيفات العالمية، بإحرازه المركز 77 من 319 مؤسسة كترتيب عام على مستوى افريقيا والمركز 28 من 70 على مستوى مصر كترتيب عام في مؤشر سيماجو الدولي.

ويهتم مؤشر سيماجو بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقا لمؤشر مركب، يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة، تستند إلى أداء البحث، ومخرجات الابتكار، والتأثير المجتمعي، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات Scoups خلال عام التقييم. يذكر ان مركز بحوث الصحراء تم ادراجه في التصنيف منذ عامين نظرا للزيادة الملحوظة في عدد الأبحاث الدولية.

وبالنظر الى عدد الباحثين المنخفض لمركز بحوث الصحراء (700 باحث)، فان مؤشر الإنتاجية العلمية يعتبر مرتفع للمركز ويحتل مكانة متقدمة على مستوى الجمهورية إذا تم اخذ ذلك المعيار في الاعتبار.

جدير بالذكر ان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الأبحاث الدولية والمصنفة في Scopus للمركز. فعلى سبيل المثال، عام 2000 كان عدد الأبحاث الدولية المنتجة من المركز 18 بحث، وارتفع ذلك العدد تدريجيا ليصل اعلاها عام 2021 بعدد 174 بحث، وفي عام 2022 وصل العدد حتى منتصف العام 106، ومتوقع تخطيه 200 بحث دولي بنهاية العام.