مركز بحوث الصحراء و«العربية للتنمية الزراعية» ينفذان أنشطة لدمج أبناء سيناء بوادي فيران

قامت الفرق البحثية بمركز بحوث الصحراء بالبدء فى تنفيذ الأنشطة الخاصة بإدماج أبناء سيناء وتعزيز دورهم فى المجالات الزراعية والتنموية بمنطقة وادى فيران وذلك من خلال تنفيذ عدد من القوافل البيطرية والإرشادية بمناطق وادى الطر ووادى مكتب بمنطقة وادى فيران بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وقد صرح زغلول بأنه سيتم من خلال البرنامج توفير عدد من المشروعات التنموية فى مجالات تربية الدواجن ونحل العسل وتطبيق الممارسات الزراعية البيئية التى تهدف غلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك تعظيم الاستفادة من الزراعات المحمية ونشر تكنولوجيا إنارة المنازل بالطاقة الشمسية وذلك بهدف رفع درجة الوعى وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بوادى فيران.

وأضاف الدكتور إيهاب زغلول- رئيس محطة بحوث جنوب سيناء أنه بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعية بجنوب سيناء والدعم الكامل من الدكتور محمد شطا مدير عام الزراعة بجنوب سيناء فقد قامت فرق العمل بفحص وتحديد الإصابات النباتية المنتشرة بالمنطقة لعدد 50 فدانا بوادى مكتب وقد تم تقديم المبيدات والمغذيات للمزارعين وإطلاعهم على الطرق العلمية السليمة والآمنة لاستخدام تلك المبيدات.

كما ذكر الدكتور أحمد الحاوى- عضو الفريق البحثى بأنه تم تنفيذ قافلة بيطرية بالتنسيق مع الدكتوره رحاب الجوهرى مدير عام الطب البيطرى بجنوب سيناء حيث تم فحص و علاج عدد من الحيوانات المزرعية وتحديد الإصابات الشائعة وقد تم دعم المربيين بالأدوية البيطرية والأملاح المعدنية والفيتامينات اللازمة لتحسين الحالة الصحية ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية وقد تم اجراء بعض الجراحات اللازمة لعلاج الحيوانات.

وأفاد الدكتور كامل عامر مدير مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة بأن المنظمة تستكمل دورها التنموى بمحافظة جنوب سيناء وذلك بالتعاون المستمر مع مركز بحوث الصحراء.

وقد أشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بالدعم المستمر لأنشطة مركز بحوث الصحراء من قبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتوجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتنسيق وتسهيل مهمة فريق العمل.