مركز بحوث الإسكان والبناء يجدد الشراكة مع «اوتوديسك»

جدد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء برئاسة الدكتور محمد مسعود بروتوكول تعاون في مجال نمذجة معلومات البناء مع شركة رايت انجل الشريك الذهبي لشركة اوتوديسك العالمية.

وتعقيبا على الشراكة قال حازم نبيل، المدير الإقليمي لشركة أوتوديسك، نعتز بالشراكة مع مركز بحوث الإسكان وتماشيا مع استراتيجية الدولة للرقمنة والمدن الذكية فإن الشركة تعمل على تقديم الحلول الذكية التي تتوائم مع التحول الرقمى و الاستدامه و تخاطب قطاع التشييد و البناء و المطورين العقاريين و شركات المقاولات بهدف زياده الوعي و تقديم التدريب المطلوب و خلق فرص عمل للكوادر البشريه خارج وداخل مصر وفقا لظروف السوق الحاليه و مؤهلين علي احدث التقنيات مما يتوافق مع سياسه المركز و هو المسئول عن اخراج التحديث السنوى للكود المصري للنمذجة والكود المصري للمدن الذكيه و الذي اصبح مطلبا اساسيا لكل الجهات المعنية.

تابع خلال فعاليات ندوة “digital transformation technology day”، أن التوجه العام نحو الاستدامة دفع أوتوديسك للشراكة مع وزارة الإسكان ممثله في “مركز بحوث البناء”، لنشر العمل بتكنولوجيا البناء “BIM” والذي يهدف إلى تقليل التكلفة مع تحقيق الكفاءة و الدقه المطلوبة

من جانبه أشار مهندس أحمد فكرى، مدير شركه رايت انجل، إلى أن الشركة تمنح التدريب والتراخيص ويقوم بعمل ندوات لنشر الوعي وتوفير الشهادات المعتمدة بعد الحصول على دورات تدريبية على المهارات المطلوبة.

كما تقوم الشركه بعمل عروض سعريه مغريه و تقديم باقة بها مجموعة من التراخيص بسعر مدعم بالجنيه المصري وبالتقسيط لتفادي مشاكل العملة.

نص البروتوكول على التعاون المشترك بين شركة رايت انجل (موزع معتمد من شركة اتوديسك العالمية ) والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لمساعدة الشركات الصغيرة في التحول الرقمي والعمل بتكنولوجيا نمذجة معلومات البناء وذلك بتوفير الدعم الفني اللازم.

ويشمل التعاون بين الأطراف عدد من المجالات الهامة منها توفير نسخ لبرامج اتوديسك للشركات بدعم من شركة اتوديسك والتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بعمل محاضرات داخل معمل المركز.

ودعوة ممثلي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لمحاضرات ومؤتمرات اوتوديسك ومساعدة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في الحصول على نسخ تعليميه لبرامج اوتوديسك.