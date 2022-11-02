مركز اورنچ الرقمي يعلن الفائزين بتحدي Orange Summer Challenge لعام 2022

أعلن مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار Orange Digital Center عن الفرق الأربعة الفائزة بتحدي Orange Summer Challenge في مجال التكنولوجيا الزراعية والذي تم تنظيم نسخته لعام 2022 لأول مرة في مصر بالتعاون مع شركتي Google العملاقة للتكنولوجيا وEY الرائدة في استراتيجيات تنمية الأعمال.

يأتي التحدي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، كأحد أهم ثمار افتتاح مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار Orange Digital Center في مصر وفي ظل سعي المركز لتنمية مجتمع الأعمال الشاب وتشجيع الابتكار والإبداع في البلاد.

فعاليات حفل توزيع جوائز Orange Summer Challenge 2022

وخلال فعاليات حفل توزيع جوائز Orange Summer Challenge لسنة 2022 فى مقر مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار Orange Digital Center، تمكن الطلبة الشباب المشاركين من استعراض إبداعاتهم وتقديم مشاريعهم المبتكرة أمام عدد من الحاضرين من المختصين والخبراء في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

و حصدت 4 فرق من الطلبة جوائز المسابقة الأربعة المالية التي تم دفعها من خلال محفظة اورنچ كاش، بعد تمكنها من تطوير 4 حلول تكنولوجية غير مسبوقة من ناحية فائدتها للمجتمع.

الفائزين في تحدي Orange Summer challenge 2022

وحصل على المركز الأول مشروع InSoil وهو نظام يراقب عناصر التربة المختلفة لإدارة الموارد والمواد العضوية وخاصة الأسمدة والمياه.. وجاء في المركز الثاني مشروع “”Aqua Rai وهو نظام أوتوماتيكي للري بالتنقيط للأراضي الصغيرة، كما يتيح خدمات الصيانة لأصحاب المزارع الصغيرة والحدائق الخاصة بالبيوت.

و احتل المركز الثالث مشروع “NakhlaTech” وهي خدمة الحصاد الآلي لمحصول البلح لتقليل الهادر منه بجانب خدمات متابعة واستفسار خاص بزراعة النخيل لتحسين المنتج. وفي المركز الرابع جاء مشروع “Sabeel” وهو محطة متنقلة لتنقية مياة الصرف لإعادة استخدامها في الزراعة.

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير في اورنج مصر: التكنولوجيا الزراعية من أكثر مجالات الابتكار الواعدة في مصر

وبهذه المناسبة عبر نويل شاتو، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة فى شركة اورنچ مصر عن فخره باستضافة التحدي الصيفي الأول الذي يعكس القدرات الابتكارية القوية للشباب المصري.

وأضاف “لقد أذهلتنا جدا جودة المشاريع المقدمة حيث استغلت هذه المسابقة قوة الابتكار الرقمي للشباب المصري ودعمتهم لزيادة فرصهم في النجاح إلى أقصى حد خاصة ان التكنولوجيا الزراعية هي واحدة من أكثر مجالات الابتكار الواعدة في مصر ونحن فخورون بان تحدي اورنچ ساهم في ذلك بفضل حماس هؤلاء الطلاب”.

أندرياس أدريان : نعمل على تمكين الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا الرقمية

وأعرب أندرياس أدريان ، منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل (TELM) في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بمصر، عن سعادته البالغة بالإعلان عن الفائزين في تحدي اورنچ الصيفي المنعقد للمرة الأولى في مصر، قائلا:” نحن نعمل على تمكين الشباب المصري بالتكنولوجيا الرقمية لإعدادهم لوظائف المستقبل في عالم يتجه نحو الرقمنة في جميع المجالات ونحو بناء اقتصادات خضراء.”

عن Orange Summer challenge

يذكر أن تحدي Orange Summer Challenge هو حدث سنوي موجه للشباب المهتمين بالابتكار ويسعى لتعزيز دوائر ابتكار الحلول التكنولوجية المتعلقة بمواضيع “Tech4Good” بحيث يتم تطوير التقنية من أجل تنمية المجتمع، وانطلقت فعالياته في مصر على مدار 3 أشهر متتالية.. قبل أن تختتم بحفل كبير استضافه مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار لتكريم الفرق الفائزة.

كما انطلقت فعاليات التحدي بالتوازي في كلّ من الكاميرون، والمغرب، وتونس، ومدغشقر، ومالي، والأردن، وبوركينا فاسو وكوت ديفوار في نفس الفترة والتوقيت ضمن شبكة مراكز اورنچ للتطوير والإبتكار الرقمي Orange Digital Center.