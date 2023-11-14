مركز النيل للإعلام بالإسكندرية يناقش آليات المشاركة السياسية

نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية اليوم بالتعاون مع كيان اتحاد شباب الوطن للريادة والتنمية ” ندوة تثقيفية بعنوان ” آليات المشاركة السياسية” في إطار حملة “صوت مستقبلك.. انزل وشارك” والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة دكتور أحمد يحيى، بحضور دكتور السيد أحمد عبد الجواد منسق عام كيان شباب الوطن للريادة والتنمية بالإسكندرية، ودكتور مصطفى بدوي أستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية، والشيخ محمد السعدي الداعية الإسلامي وبمشاركة العديد من الشباب وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

في هذا الصدد أكدت أماني سريح مدير المركز على أهمية دور كل مواطن في المشاركة بالانتخابات المقبلة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وخاصة الشباب فهم مستقبل مصر.

ومن جانبه تحدث الشيخ محمد السعدي عن أهمية أن الوقوف في هذه المرحلة صفاً واحد وليس من أجل شخصاً بعينه بل للوطن ، مؤكداً أنه على الرغم من أن مصر كانت مستهدفة كثيرا ألا انها لن تضيع بإذن الله قائلاً “لأن من يحميها هو الله” ، لافتاً أن المشاركة في الانتخابات القادمة واجب ديني علي كل مواطن .

وعلى جانب أخر تطرق الدكتور مصطفي بدوي للحديث عن أنماط المشاركة السياسية وآليات المشاركة الفعالة وأهمها الإدلاء بالأصوات في الاستحقاقات الانتخابية، قائلاً “أهم ما يجمعنا هو حب الوطنـ فالشباب عليه دور كبير لأن مصر دولة شابة وقوامها شبابها”، مضيفاً أن الحروب السيبرانية تستهدف الشباب لإنتاج جيل هش في أفكاره والعمل علي تشتيت وتفكيك المجتمع من خلال بث الأفكار الهدامة التي تشكك في انجازات الدولة ، ولهذا يجب علي الشباب التأكد من الأفكار التي تبث لهم وأن يكون لديهم يقين بدورهم في بناء وطنهم .

ومن ناحيته تحدث دكتور السيد أحمد عبد الجواد عن دور كيان شباب الوطن وهو كيان تطوعي يهدف لخدمة الوطن، مؤكداً أنه علي كل فرد خدمة وطنه من موقعه وأن يقوم بدوره بكل قوة ،متحدثاً عن الشباب ودورهم وضرورة توعيتهم فكرياً، موضحاً أنه علي كل شاب وضع هدف وتحقيقه للنهوض بمجتمعه.

وفي ختام كلمته أكد “عبد الجواد” أن هناك العديد من الإنجازات التي تمت في مصر والتي تستهدف في المقام الأول التنمية وحفظ مستقبل الأجيال القادمة، قائلاً “لذا فعلي كل فرد مسئولية المشاركة بالإدلاء بصوته لأنه أمانة”.