مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في اليمن

واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وبحسب بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة فإنه قد تردد على العيادة خلال الأسبوع الماضي 144مستفيدًا، منهم 50 مريضا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 45 فردًا، وعيادة الباطنية 41 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 30 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 149 فردا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 5 أشخاص.

كما قدم مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماته العلاجية لـ 351 من النازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة خلال اسبوع.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 41 مستفيداً، وعيادة الطوارئ 22مستفيدًا، وعيادة الأمراض الباطنية 65 مستفيداً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 13حالة، وقسم التوعية والتثقيف شخص واحد.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 78 فرداً، وقسم الجراحة والتضميد حالة واحدة، فيما صرفت الأدوية لـ 141 مستفيدًا، وجرى ضخ 14.400 لتر من المياه الصالحة للشرب.

كما قدَّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.147 مستفيدًا خلال اسبوع، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 362 مريضا، وعيادة الباطنية 328 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 457 مريضًا.

وفي الخدمات المساندة استفاد من خدمات العزل 5 أشخاص، وقسم المختبر 280 مريضًا، كما تم صرف الأدوية لـ 1.081 فردًا، واستقبل قسم الملاحظة 269 شخصًا، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلُّص من النفايات.

كما قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 203 مستفيدين، خلال اسبوع.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 46 مريضًا، وعيادة الطوارئ 23 فردًا، وعيادة الباطنية 126مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 203 أشخاص، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد شخص واحد.