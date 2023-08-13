مركز الملك سلمان للإغاثة يتفق على حفر 82 بئر مياه بعدة مناطق فى تشاد

أتفق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير المياه الصالحة للشرب في جمهورية تشاد، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وبحسب البيان الصادر من السفارة السعودية بالقاهرة صباح اليوم ، سيجرى بموجب الاتفاق حفر 82 بئرَ مياه بعمق 60 مترًا في المتوسط، في إقليم شاري باغرمي وضواحي أنجمينا وإقليم حجر لميس وإقليم البحيرة، وتوفير 8 لوحات طاقة شمسية للبئر الواحد بقوة 280 واط، وتركيب خزان بسعة 5 أمتار مكعبة، وتوفير مضخة تعمل بنظام الطاقة الشمسية؛ وذلك بهدف توفير مصادر مياه دائمة ومتجددة عبر حفر آبار ارتوازية في الأقاليم المستهدفة، فضلاً عن توفير المياه للمواشي وري المزارع في بعض المناطق، يستفيد منه 120.00 فرد.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية – ممثلة فى مركز الملك سلمان للإغاثة- لتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.