مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم خدماته الطبية لعشرات المرضى باليمن

قدَّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 200 مستفيد خلال الفترة من 2 حتى 8 أغسطس 2023م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 59 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 29 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 96 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 16 حالة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.

وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 67 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 184 فردًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 3 أشخاص.

وفي سياق متصل، واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستقبل المركز خلال شهر يوليو 2023م، 126 مريضًا بينهم 42 مريضًا حصلوا على 372 جلسة غسيل كلوي مجدولة و 10 جلسات إسعافية، بينما تلقى 84 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 64%، ونسبة الإناث 36%، بينما شكلت نسبة النازحين 11 %، والمقيمين 87%، وشكلت نسبة اللاجئين 2% من إجمالي المستفيدين.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذارعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني