مركز المعلومات ينفى زيادة أسعار تذاكر قطارات العيد

أحمد الدسوقىنفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال أيام عيد الأضحى.وقال المركز فى أحدث تقريره عن تقصى الحقائق حصلت المال على نسخة منه، إنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات خلال موسم عيد الأضحى المباركوأوضح أن أسعار تذاكر القطارات كما هي دون أي تغيير وذلك ت

أحمد الدسوقى

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال أيام عيد الأضحى.

وقال المركز فى أحدث تقريره عن تقصى الحقائق حصلت المال على نسخة منه، إنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات خلال موسم عيد الأضحى المبارك

وأوضح أن أسعار تذاكر القطارات كما هي دون أي تغيير وذلك تيسيرًا على المواطنين، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وأكد المركز نقلا عن وزارة النقل ، أنه لن يتم إقرار أي زيادة في الأسعار إلا بعد تحسين الخدمة, ومشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وفي نفس السياق, أوضحت الوزارة أن هيئة السكك الحديدية على أتم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، حيث تم الدفع بـ ١٨٢ ألف مقعد إضافي خلال الفترة من ١٥ أغسطس إلى ٣١ أغسطس الحالي معظمها تربط بين «القاهرة-أسوان» و«إسكندرية-أسوان»، إلى جانب مقاعد التشغيل اليومية.

كما أشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية قامت بتشكيل لجان للمرور المفاجئ على العاملين، للتأكد من انتظامهم أثناء أوقات العمل، خلال موسم العيد، والمتابعة الدقيقة لسير القطارات بكافة أنواعها، والإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة, مؤكدًة على أهمية عنصري السلامة والأمان داخل القطارات والمحطات من خلال توافر المعدات الخاصة بذلك.

