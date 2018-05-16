مركز المعلومات : مصر لم تستورد لحومًا فاسدة من جنوب أفريقيا

أحمد الدسوقىنفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، كل الأنباء التى تُفيد باستيراد مصر مصنعات لحوم فاسدة من جنوب أفريقيا تحتوي على بكتيريا قاتلة.وقال المركز، نقلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السوق المصرية خالية تمامًا من أي مصنعات لحوم من جنوب أفريقيا؛ لأن م

أحمد الدسوقى





نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، كل الأنباء التى تُفيد باستيراد مصر مصنعات لحوم فاسدة من جنوب أفريقيا تحتوي على بكتيريا قاتلة.

وقال المركز، نقلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السوق المصرية خالية تمامًا من أي مصنعات لحوم من جنوب أفريقيا؛ لأن مصر لم تكن تستوردها من الأساس.

ولفت إلى أنه تم تأكيد ذلك بصدور قرار بحظر استيرادها كإجراء احترازي بداية من مارس 2018، بعد اكتشاف وجود بكتيريا بها وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدميّ في الدول التي كانت تستوردها.

وأوضحت الوزارة أننا لا نستورد من جنوب أفريقيا إلا لحوم عجول صغيرة وبتلو وبكميات بسيطة، بعد التأكد من الإجراءات الصارمة للواردات ‏وفحصها بشكل دقيق، حيث تم الموافقة على استيرادها اعتبارًا من 30 أبريل 2018، مع استمرار حظر استيراد ‏مصنعات اللحوم من جنوب أفريقيا, واستيرادها من دول عربية مثل السعودية والأردن ولبنان وبكميات بسيطة لأن لدينا المصانع المحلية.

وتابع أن هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري على حركتي الصادرات والواردات؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على جميع المنتجات، سواء كانت مصدرة أو مستوردة, مؤكدًا أن كل الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق؛ للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.