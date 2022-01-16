مركز المعلومات الصوتية والمرئية يطلق إصداره الرابع «أرقام X الزراعة»

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، الإصدار الرابع بعنوان”ارقام X الزراعة”، والذي يتم خلاله استعراض أهم الأرقام في القطاع الزراعي، وإلقاء الضوء عليها، لتعريف المواطنين بأهم الإنحازات في القطاع الزراعي بصورة توضيحية مبسطة في شكل أرقام هامة.

وجاء العدد الاول من الاصدار الجديد، ليبرز أهم الارقام الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية، والتي شهدت طفرة غيى مسبوقة في العام 2021حيث كانت ابرز الارقام “5.6” مليون طن، وهو اجمالي الصادرات الزراعية المصرية، والتي بلغت لأول مرة في عام 2021 حوالي 5.6 مليون طن.

وجاء الرقم الثاني “3” مليار، والذي يشير إلى اعلى قيمة حققتها الصادرات الزراعية المصرية في تاريخها بأكثر من 3 مليار دولار.

كما استعرض الانفوجراف من خلال رسم بياني توضيحي أهم الصادرات الزراعية المصرية، التي تم تصديرها الى الخارج خلال العام ذاته، والتي تمثلت في: الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، بنجر العلف، الفاصوليا، البطاطا، الرمان، الجوافة، الفلفل، الثوم، البطيخ، والمانجو، باجمالي الكميات التي تم تصديرها لكل منها بالالف طن.

وبهذا الاصدار يكون مركز المعلومات الصوتية والمرئية، نجح في نشر 4 اصدارات مختلفة، هي: الزراعة في اسبوع، الزراعة في كل مصر، دليل الخدمات الزراعية، و ارقام في الزراعة، وذلك بهدف تبسيط المعلومات ونشر الوعي لدى المواطنين بالانشطة الخاصة بالقطاع الزراعي والوزارة وهيئاتها ومديريات الزراعة، فضلا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي والمواطن.