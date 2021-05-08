مركز الفلك الدولي: مصر خارج نطاق خطر الصاروخ الصيني

توقع مركز الفلك الدولي أن يسقط حطام الصاروخ الصيني قرب أستراليا، غدا، مشيرا إلى أن هامش الخطأ في تلك التوقعات يضع دول أخرى في دائرة الخطر لكن مصر ليست بينها.

وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني: “وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش، زائد أو ناقص 60 دقيقة.

وتابع: “عليه فإن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر”.

ولفت المركز إلى ضرورة متابعة آخر تحديث والذي سينشر خلال ساعتين من الآن.

وتوضح الخارطة المنشورة رفقة الخبر، مكان السقوط المتوقع، أما الخطوط الخضراء والحمراء فتبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ.

يشار إلى مركز الفلك الدولي مقره أبو ظبي ويقول إنه “مرجع علمي موثوق للمهتمين بالعلوم الفلكية”.

وتتضمن أنشطة المركز مشروع مراقبة الهلال الإسلامي (ICOP) وبرنامج مراقبة عودة دخول الأقمار الصناعية (REW).



