أعلنت ماليزيا وإندونيسيا رسميا أن يوم الأحد القادم 3 أبريل هو أول أيام رمضان في كل منهما، وفقا لما نقله مركز الفلك الدولي.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن إندونيسيا تحرت الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء البلاد ولم يثبت لها رؤية الهلال، وبالتالي فإن الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

ومركز الفلك الدولي، هو مركز علمي رسمي يتخذ من مدينة أبوظبي في الإمارات مقرا له، ويضم خبراء ومتخصصين في علم الفلك، وفقا لما يقول عن نفسه في موقعه الإلكتروني.

يشار إلى أن شهر شعبان بدأ يوم الجمعة 4 مارس الماضي في معظم الدول الإسلامية، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان اليوم الجمعة 29 شعبان.

وحسب المركز، فإن رؤية الهلال يوم الجمعة غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية.

وتابع: “رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط.”



وتابع: “نظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي وهو يوم السبت 2 أبريل، وستكون عدته فيها 30 يوما”.



أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهذه دول قليل، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 أبريل، وستكون عدته في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما.