مركز الشمول المالي: «كسبانة» ضمن أفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية عالميًا في قائمة Inclusive Fintech 50

أعلن مركز الشمول المالي (CFI) عن قائمته “Inclusive Fintech 50” لأفضل 50 شركة ناشئة حول العالم في تقدم حلول تكنولوجيا مالية تسهم في تحقيق الشمول المالي، والتي ضمت شركة “كسبانة” المصرية، المتخصصة في توفير حلول تكنولوجية مالية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد “Inclusive FinTech 50” هي مسابقة عالمية للابتكار تستهدف تحديد ورفع مستوى التكنولوجيا المالية الناشئة التي لديها القدرة على دفع الشمول المالي.

معايير اختيار “كسبانة”

وقام مركز الشمول المالي (CFI) باختيار الشركات وفقاً لقدرتها على تجسيد قوة التكنولوجيا المالية للوصول إلى الأفراد والشركات غير المشمولين مالياً، عبر مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية احتياجات هؤلاء العملاء وتفضيلاتهم ومواردهم.

مؤسس شركة كسبانة: نأمل توسيع نطاق اعمالنا الكبر عدد من المشروعات غير المشمولة

علق هيثم نصار، العضو المنتدب ومؤسس شركة كسبانة “نحن فخورون باعتبارنا ضمن أفضل 50 شركة ناشئة في العالم في التكنولوجيا المالية الشاملة، مما يثبت أهمية هذا النوع من الخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونأمل إلى توسيع نطاق أعمالنا والتعاون مع عدد أكبر من الشركاء لتوفير خدمات تكنولوجيا مالية سهلة ومتكاملة لأكبر عدد ممكن من المشروعات الغير مشمولة، تماشياً مع أهداف رؤية مصر 2030”.

كسبانة قدمت حلولها لأكثر من 25 الف تاجر في 24 محافظة

وتعمل شركة كسبانة في السوق المصري منذ 2020، وقد نجحت الشركة في تقديم حلولها التكنولوجية لأكثر من 25,000 تاجر في أكثر من 24 محافظة في السوق المصري وإدارة عمليات البيع الخاصة بعملائهم، وتتيح لعملائها من صغار تجار التجزئة أيضاً شراء بعض المنتجات والبضائع بالآجل، علاوة على تقديم حلول تكنولوجية من خلال تطبيق “كاش كاتب” يستخدمها أكثر 150 ألف عميل في السوق المصري من التجار والأفراد .

عن مركز التمويل المالي

ويعتبر مركز الشمول المالي CFI من أكبر المؤسسات المعنية بالشمول المالي، والذي يعمل على تعزيز الخدمات المالية الشاملة لمليارات الأشخاص الذين يفتقرون حاليًا إلى الأدوات المالية اللازمة لتحسين حياتهم.

ويقوم المركز بعقد شراكات عالمية لإجراء أبحاث دقيقة واختبار الحلول الواعدة، ثم تقديم المقترحات الملائمة. وتأسس مركز التمويل المالي من قبل مؤسسة Accion في عام 2008 كمركز أبحاث مستقل حول التمويل الشامل.