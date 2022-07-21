مركز التطوير المهني بالإسكندرية يناقش دور الجامعات في تشجيع رواد الأعمال

نظم المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، مائدة مستديرة لمناقشة ( دور الجامعات المصرية فى تشجيع رواد الأعمال الشباب وتمكينهم ونشر الفكر الريادى بين الشباب).



جاء ذلك بحضور الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، والدكتور علاء الغرباوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين وممثلى الشركات المهتمة بنشر فكر ريادة الأعمال ومسئولون من جهاز تنمية المشروعات ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI و مركز الابداع التكنولوچى و ريادة الأعمال TIEC التابع لوزارة الإتصالات.



شهدت الجلسة التي أدارتها الدكتورة عائشة حمدي مديرة المركز الجامعى للتطوير المهنى UCCD طرح ومناقشة عدة توصيات لتطوير مناهج ريادة الأعمال الدراسية لمواكبة تطورات عالم ريادة الأعمال.



كما تم عرض بعض النماذج الناجحة لرواد أعمال أصحاب شركات ناجحة وعرض ماتقدمه الجهات الممولة و أفكار لتدريب وتأهيل الشباب، فضلاً عن عرض تجربة ناجحة لمركز ريادة الأعمال بجامعة فاروس بالإسكندرية.