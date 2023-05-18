مركز التدريب والتشغيل المهني بجمعية رجال أعمال الإسكندرية يحتفل بتخريج 15 فنيا

احتفل مركز التدريب والتشغيل المهني VTEC التابع لجمعية رجال أعمال الإسكندرية وشركة إكسون موبيل بتخريج الدفعه السادسة من البرنامج “الأسطى” بعدد 15 فنيا من الشباب في تخصصات السباكة والنجارة وصيانة الدش، مما يعد إضافة لسوق العمل في جميع المجالات الصناعية حيث تمثل هذه المهن دعما لجميع قطاعات الأعمال الصناعية المختلفة.

جاء ذلك بحضور محمد هنو – رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، والمهندس مدحت القاضي – نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، و الدكتورمحمد محرم – نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية لشؤون المشروعات، وأدهم قريطم – المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية، ويوسف حافظ – عضو مجلس إدارة ومدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة إكسون موبيل مصر.



وعبر محمد هنو رئيس مجلس الإدارة، عن مدى استفادة الفنيين من الشباب من خلال البرامج التدريبة الفنية من خلال الشراكة مع شركة إكسون موبيل مصر بالإضافة إلى برامج جاهزية العمل والسلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على توفير تدريب وتأهيل من خلال مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب منذ سنوات.



وأكد يوسف حافظ من شركة إكسون موبيل أهمية الدور الذي تقوم به شركة إكسون موبيل لدعم القنيين من الشباب وذلك من خلال الشراكة مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، مضيفا لدينا شراكة استراتيجية مع “رجال أعمال الإسكندرية”، ونسعى لتعزيزها في المستقبل ومن خلال الدور الفاعل لمركزي التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب.



من ناحية أخرى، قال أسامة قطب احد خريجي صنعة السباكة إن والده كان يعمل في السباكة وتخرج من كليه تجارة وانه سيوصي ابنه بالتخصص في دبلوم الصنايع، مضيفاً انه كان لديه فكرة عن تلك الصناعة ولكن الجديد في الصناعة من توفير المياة واستخدام مواد غير ملوثة للبيئة، فيما قال عبد الرحمن عبد الواحد أحد خريجي المشروع بأنه سوف يبدأ في طلب قرض من مشروع الصناعات الصغيرة بجمعية رجال أعمال إسكندرية لعمل ورشة في صيانة الدش.



جدير بالذكر، أن اللقاء حضرة محمود عبد الشافي – عضو مجلس إدارة ومدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة إكسون موبيل مصر، ورامي عبد الفتاح – مدير مصنع مكس لزيوت التشحيم التابع لشركة إكسون موبيل مصر، وهيثم القيار – الأمين العام لجمعية رجال أعمال إسكندرية، وشريف حجازي – عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية وعضو لجنة النشاط بمركز التدريب والتشغيل المهني.

وكذلك أحمد فاروق – عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية وعضو لجنة النشاط بمركز التدريب والتشغيل المهني، والمهندس خالد عزيز – عضو لجنة النشاط بمركز التدريب والتشغيل المهني، وشرويت أمين – الخبير الكميائي بمصنع مكس لزيوت التشحيم التابع لشركة إكسون موبيل مصر، وأميرة عادل – رئيس قسم المسؤولية المجتمعية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، وأمنية حرب – إستشاري العلاقات الخارجية والحكومية بشركة إكسون موبيل مصر، ويوسف رشدي – رئيس قسم التدريب بمركز التدريب والتشغيل المهني، ومروة هندي – منسق قسم المسؤولية المجتمعية بمركز التدريب والتشغيل المهني

وتم خلال الحفل توزيع شهادات إتمام التدريبات في تخصصات السباكة والنجارة وصيانة الدش وتم توزيع شنط عدة على الخريجين مهداة من شركة إكسون موبيل مصر.