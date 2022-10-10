مركز التدريب الإقليمي يقدم دورات لـ 200 شخص سنويا في مجال المياه (صور)

يقدم مركز التدريب الإقليمي العديد من الدورات التدريبية لعدد 200 شخص من الدول العريبة والإفريقية سنويا في مجال المياه، حيث قام الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والري بجولة داخل المركز لتفقد الإمكانيات التدريبية واللوجيستية المتميزة به.

وتلك الدورات من خلال تدريس الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل (أنظمة الرى الحديث ورفع كفاءة إستخدام المياه – إدارة المياه الجوفية – استخدام الموارد المائية غير التقليدية – تنمية المصادر المائية – النماذج الهيدروليكية للأنهار – تصميم المنشآت المائية – هندسة السدود – نظم المعلومات الجغرافية – الإستشعار عن بعد)، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية.

شهد وزير الري والموارد المائية، اليوم حفل إفتتاح البرنامج التدريبي في مجال “نظم الرى الحديث”، والذى ينظمه المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من إكتوبر، بمشاركة عدد (25) متدربا من (15) دولة أفريقية.

ورحب سويلم بالمتدربين الأفارقة، مشيراً لحرصه على حضور هذه الإحتفالية لما تمثله هذه البرامج التدريبية من فرصة للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الإفريقية.

وأشار إلى دور تلك الدورات التدريبية فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.

وأوضح أن تنوع المشاركين من عدد (15) دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربين، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه البرامج.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمجابهة التحديات المائية، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً لأهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية وجذب المزيد من الإهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالدول الأفريقية.

وأكد الدكتور سويلم أن المياه هى احد اهم الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل الترابط الوثيق بين المياه وشتى نواحى الحياة كالزراعة والغذاء وغيرها.

وأشار لما تبذله الوزارة من مجهودات لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والإستفادة من كل قطرة مياه فى ظل محدودية الموارد المائية وأن 97% من المياه فى مصر تأتى من خارج الحدود.

كما أشار إلى أهمية إسبوع القاهرة الخامس للمياه كأحد المنصات الدولية الهامة التى تناقش قضايا المياه على المستوى العالمى، متوجها بالدعوة للمتدربين الأفارقة لحضور فعاليات الإسبوع لإثراء النقاشات.

ودعا إلى الفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم ، والمبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات المؤتمر.

ويذكر أن البرنامج التدريبي ينعقد خلال الفترة من (9 – 27) اكتوبر الجارى بمشاركة (25) متدربا من (15) دولة أفريقية هى (سيشيل – موزمبيق – كاميرون – بنين – ناميبيا – جنوب السودان – غينيا كونكارى – افريقيا الوسطى – جزر القمر – مدغشقر – سيراليون – تشاد – زامبيا – نيجيريا – غينيا بيساو).

وسيقوم بإلقاء المحاضرات عددا من الخبراء بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة ومركز البحوث الزراعية والسادة الأساتذة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

ومن المقرر أن يشتمل البرنامج التدريبى على محاضرات عن تخطيط وتصميم نظم الرى الحديث وتطبيقات الحاسب الآلي، وعدد من الزيارات الحقلية للمزارع التى تستخدم نظم الرى الحديث.

كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (178 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و 2 ملعب وصالة ألعاب رياضية).

كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية “مودل” التى توفر دورات بطريقة المحتوى الإلكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.