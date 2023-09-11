مركز التحكيم التجاري الدولي يطلق مؤتمر تسوية المنازعات الرياضية المحلية والدولية

أطلق الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، اليوم الموافق 11 سبتمبر 2023، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسوية المنازعات الرياضية المحلية والدولية برعاية وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان “الواقع والمأمول”.

استعرض دكتور “سليم” المحكم المقيد بالمحكمة الرياضية الدولية بلوزان سويسرا والقائم بإدارة مركز القاهرة الإقليمي، محاور جلسات المؤتمر -بحضور جريدة المال-والتي تضمنت الكلمة الرئيسية بالجلسة الافتتاحية للاستاذ الدكتور محمد عبد الرءوف شريك ورئيس مجموعة التحكيم الدولي بمكتبه الخاص للمحاماة والاستشارات القانونية كما يتقلد منصب محكم مقيد بالمحكمة الرياضية الدولية.

وشملت الجلسة الأولى تعريف المنازعة الرياضية والدروس المستفادة من تجارب التحكيم الرياضي المؤسسي في مصر والخارج، إلى جانب مقدمة لنشأة التحكيم الرياضي في العالم كوسيلة بديلة لفض المنازعات الرياضية والتجارب والدروس المستفادة.

كما تضمنت فرع التحكيم الرياضي بمركز التحكيم الألماني و دور المحكمة الرياضية CAS في الفصل في المنازعات الرياضية المتعلقة بالدورات الاوليمبية، علاوة عن مناقشة قضايا التحكيم الرياضي في نهاية الجلسة الأولى.

وأوضح الدكتور “سليم” أن الجلسة الثانية من المؤتمر تستعرض التحكيم الرياضي في مجالات متخصصة، والتي تمثلت في تحكيم المنازعات المرتبطة بتعاطي المنشطات إلى جانب تسوية منازعات كرة القدم تحت عنوان الواقع المصري من منظور عملي.

وتشمل أيضًا التحكيم الرياضي في منازعات كرة القدم وآليات تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنه، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التحكيم الخاصة بمنازعات كرة القدم المرتبطة بتعاطي المنشطات.

واستعرض محاور الجلسة الثالثة والاخيرة، والتي تتضمن قواعد التحكيم الرياضي المؤسسي والوساطة ودستوريتها، إلى جانب مناقشة درجات التقاضي المتاحة في التحكيم الرياضي وإدارة التحكيم الرياضي المؤسسي طبقًا لأفضل الممارسات علاوة عن الوساطة في المنازعات الرياضية.

وأوضح مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أن المركز منذ إنشائه يتمتع بمزايا وحصانات تكفل له القيام بجميع مهامه بأقصى درجات الحيدة والاستقلال.

وأشار إلى أن “التجاري الدولي” هو المؤسسة التحكيمية الوحيدة التي نجحت في جمهورية مصر العربية على مدار أربعة عقود مضت، موضحًا أنه أصبح مؤسسة تحكيمية رائدة على مستوى الشرق الأوسط، مصنفاً بذلك بين مؤسسات التحكيم البارزة عالمياً ومنافساً قويًا كخيار أول للتحكيم المؤسسي في إفريقيا والشرق الأوسط.

وحضر المؤتمر النائب ضياء الدين داود ممثل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، والعديد من أعضاء مجالس الرياضة والأندية الشبابية، إلى جانب تواجد المحامين والمستشارين والمحكمين المختصين والمقيدين بالمحكمة الرياضية.

أهداف مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

يسعى المركز كمؤسسة تحكيمية إلى تقديم حلول فعالة لتسوية المنازعات لمستخدمي خدمات المركز، وإتاحة عملية تحكيمية فعالة من حيث التكلفة من خلال تقديم خدمات إدارة القضايا وخدمات الجلسات وفقاً لأفضل ممارسات التحكيم.

كما يهدف المركز إلى نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات كآليات مفضلة لتسوية المنازعات، وتعزيز فهم التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات في المنطقة الأفروآسيوية.

بالإضافة إلى الترويج للتحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات في المنطقة الأفروآسيوية من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية والندوات ونشر الأبحاث التي تخدم مجتمعات القانون والأعمال، والمساهمة في إثراء وتقدم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية والآسيوية.

وتضمنت قائمة أهداف المركز الإقليمي للتحكيم، المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال عمليات تسوية فعالة من حيث التكلفة في منازعات التجارة والاستثمار.

وتسهيل تبادل المعرفة فيما يتعلق بمجالات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، علاوة عن دعم تطوير التعليم القانوني لتعزيز مهارات طلاب القانون ومعارفهم في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.