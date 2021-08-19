مركز البحوث يستعرض خطة «الإسكندرية للحاويات» المستقبلية بعد دخولها نادي المليار دولار

استضاف اليوم مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بالإسكندرية التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المهندسة مارسيل ميلاد شاروبيم، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتسويق بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ضمن سلسلة ندوات المركز التي تناقش أهم الموضوعات المطروحة على الساحة في مجالات النقل واللوچستيات.

قدمت المهندسة مارسيل عرضا توضيحيا بعنوان الموانئ والمحطات الذكية، وشمل العرض كيفية التحول إلى الموانئ الذكية التي اصبحت اتجاه عالمي سائد ويمكن اعتبارها الجيل الرابع من الموانئ.

وأوضحت أن الجيل الأول كان الميناء الذي يتم به عمليات الشحن والتفريغ واستمر ذلك حتى ستينات القرن الماضي، والجيل الثاني تحت مسمى الموانئ الصناعية وذلك حتى فترة الثمانينات، ثم الجيل الثالث الذى اضاف اللوچستيات وسلاسل الامداد واستمر ذلك خلال الفترة من الثمانينات وحتى عام 2010.

ويأتي بعد ذلك الجيل الرابع وهو الموانئ والمحطات الذكية التي يجب التحول إليها لمواكبة الاتجاه العالمي لتطور الموانئ.

وأكدت شاروبيم على أن وصول شركة اسكندرية لتداول الحاويات إلى قيمة سوقية في البورصة المصرية تتجاوز المليار دولار يعتبر تحدى جديد ومسئولية كبيرة تلزم الشركة بمتابعة آخر التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسبات والتحول الرقمي، وأن هذا المجال في حد ذاته مجال متغير ويتطور بشكل سريع يتطلب مجهودات مضاعفة، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التغيرات العالمية.

لذلك حرصت شاروبيم على استخلاص طرق ونتائج وتجارب التحول الذكي للمحطات والموانئ العالمية ووضع خطة واضحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات لضمان استمرار صعود مؤشرات النجاح والريادة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

كما شمل العرض أيضا توضيح لمتطلبات التطوير مثل الكاميرات الذكية وكاميرات التعرف البصري وأجهزة الاتصال المحمولة أو المثبتة علي معدات التداول والتي تعمل جميعها بالاعتماد علي الشبكات اللاسلكية وتتصل اتصال مباشر بالخوادم الخاصة بمنظومة TOS والتي تتكامل في نفس الوقت مع منظومة ERP المسؤلة عن إدارة موارد المؤسسة.

وشارك بحضور الندوة اللواء بحري أحمد منصور العربي، العضو المتفرغ للنقل البحري بالشركة القابضة السابق، مؤكدا ضرورة أن يتكامل التحول الذكي للمحطات والموانئ مع باقي الجهات التي تتعامل معها مثل الجمارك والداخلية وما إلى غير ذلك من جهات حتى يتحقق الهدف من التحول والوصول إلى الاستفادة القصوى.

كما شارك في الندوة عبر تقنية الزوم محمد هنو، رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للحاسبات ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والدكتور هشام يوسف، ممثل شركة كارجو إكس للبلوك تشين في مصر، وممثلين عن مصلحة الموانئ والنقل البحري ليبيا، ميناء عدن، هيئة تخطيط مشروعات النقل، المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية، شركة لوچيكال للحلول والاستشارات، شركة آي سي تي، شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، العديد من العاملين والمهتمين بالمجال.

ومن جانبه أكد أحمد عثمان ادريس- عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، أن ما وجده اليوم من مشاركات وتفاعل من العديد من الجهات يؤكد التواجد القوي لشركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في سوق العمل.

إضافة إلى أهمية موضوع التحول الرقمي والذكي واهتمام العديد من الجهات بالاستفادة من تجربة نجاح شركة الإسكندرية الواضح واستعداداتها للمرحلة القادمة، كما وعد عثمان باستمرار سلسلة الندوات الهادفة التي يقدمها مركز البحوث وأن الدعوة دائما مفتوحة للجميع للمشاركة سواء كان من خلال التشريف بالحضور أو من خلال الروابط التي يتم الإعلان عنها.