مركز البحوث والاستشارات يفوز بمنحة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

فاز مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، بمنحة بحثية محكمة بواسطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية وممولة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للعمل على مشروع بحثي بعنوان “نحو قطاع نقل بحري مصري متكامل: التكامل الأفقي والرأسي للموانئ التجارية المصرية”، حيث يهدف المقترح البحثي إلى دراسة التكامل بين الموانئ المصرية للحد من التكدس وتعظيم الاستفادة من التوسعات الجارية في البنية التحتية.

يركز المقترح البحثي على كيفية معالجة التكدس بالموانئ التجارية من خلال التكامل بنوعيه، بين الموانئ أو محطات الحاويات فيما بينها (التكامل الأفقي)، وكذلك التكامل داخل سلاسل الإمداد واللوجستيات العالمية (التكامل الرأسي)، وذلك بخلاف طرق مواجهة التكدس التقليدية التي تعتمد على ضخ الاستثمارات للتوسع في البنية التحتية والفوقية.

من المتوقع أن يحقق البحث نقلة نوعية من خلال تقديم نهج تخطيط أكثر شمولية مبني على إدارة الطلب، حيث يعتمد المقترح البحثي على مفهوم “إدارة الطلب على الموانئ/محطات الحاويات” عبر تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي تؤثر على اختيار الخطوط الملاحية والعملاء (الطلب) للميناء أو محطة الحاويات دون الحاجة لزيادة طاقتها الاستيعابية (العرض).

ومن جانبه صرح الدكتور مهندس أحمد عثمان إدريس عميد مركز البحوث والاستشارات وأستاذ مساعد هندسة وتخطيط النقل بـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، أن العمل جار حاليا على تجهيز “معمل مركز البحوث والاستشارات لتخطيط وإدارة النقل متعدد الوسائط”.

ويأتي ذلك كخطوة لاحقة لاستحداث قسم “تطوير البحوث والابتكار” بالمركز في مارس 2021 في إطار اهتمام عثمان بالبحث العلمي لكونه السبيل لبناء الاوطان وتقدمها من خلال إيجاد الحلول العملية للمشكلات التي تواجه الصناعة، كما رحب عثمان بالخبراء من الصناعة والأكاديميين المهتمين بالانضمام إلى مجموعة المركز البحثية للمشاركة في هذا المشروع.

ويقع هذا المشروع مباشرة في نطاق الخبرات البحثية لفريق مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري نظرًا لخبراتهم في مجالات متعددة مثل هندسة وتخطيط النقل، تشغيل الموانئ ومحطات الحاويات، البحوث التحليلية للخطوط الملاحية، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في القطاع البحري، البحوث التحليلية في القطاع البحري، التحليل الإستراتيجي، طرق البحث الكمي والنوعي، دراسات الجدوى، المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتقييم الأداء.