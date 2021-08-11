مركز البحوث و«إسكندرية للحاويات» يبحثان حالة الموانئ والمحطات الذكية

يستضيف مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري غدا الخميس، المهندسة مارسيل ميلاد شاروبيم، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتسويق بشركة إسكندرية لتداول الحاويات “التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري”، وذلك بهدف إلقاء محاضرة بعنوان الموانئ والمحطات الذكية، ضمن سلسلة ندوات المركز.

يأتي ذلك بعد أن قدم المركز ندوة سابقة عن الموانئ الذكية والتي قدمتها الدكتورة غادة ذكي، وما لاقته هذه الندوة من انتشار وتساؤلات حول توضيح الوضع الحالي للموانئ والمحطات المصرية، ورؤية المركز في الاستعانة بأكبر الشركات المصرية العاملة بهذا المجال وهي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات للرد على الاستفسارات المثارة للوصول إلى التحول الرقمي وتشغيل الموانئ والمحطات الذكية.

وقد أعلن الدكتور أحمد عثمان إدريس، عميد مركز البحوث، عن ترحيبه بالمشاركة في الندوة من خلال الحضور أو متابعة البث المباشر على الفيسبوك او تطبيق زوم.

كما وعد باستمرار تقديم الندوات المختلفة التي تناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة في كافة مجالات النقل واللوچستيات، حيث تعتبر هذه الندوات ملتقى متميز وهادف للعاملين والمهتمين بالمجال.

وأشار عميد المركز إلى أن مركز البحوث باعتباره أحد الكيانات الرئيسية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الركيزة الفاعلة فى البحوث التطبيقية التى تخدم قطاع النقل البحرى بمصر والدول العربية والإفريقية، لذا فإنه يحمل على عاتقه ومنذ نشأته رسالة عظيمة عملت على المساهمة فى تطوير ودعم صناعة النقل البحرى بجميع أنشطته، وذلك على مدى أكثر من ثلاثين عاما تم خلالها تنفيذ أكثر من 400 دراسة ومشروع فى مجالات الدراسات والمشروعات الفنية والهندسية والاقتصادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات، مما كان له عظيم الأثر فى دعم اقتصاديات الموانئ المصرية وبعض الموانئ العربية والانتقال بهم إلى مصاف الموانئ المحورية العالمية والحصول على حصة سوقية تتناسب مع موقع ومكانة تلك البلاد جغرافيا وبحريا واقتصاديا.

يعتبر مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري من الكيانات الرئيسية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي أنشأ من أجل تحقيق أهداف الأكاديمية البحثية لدعم وتطوير قطاع النقل البحري في الدول الأعضاء ، حيث صدر قرار السيد وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 29/84 (نقل بحري) في مصر عام 1984 بإنشاء مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري في إطار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتباره مؤسسة تخدم قطاع النقل البحري في جمهورية مصر العربية والبلدان العربية والافريقية.

ورغم إنشاء المركز موثق في عام 1984 ، إلا أنه يعتبر امتدادا لنشاط تسعة سنوات سابقة تضاف إلى رصيد الخبرة والعمل في مجال البحوث تحت مظلة الأكاديمية منذ إنشائها عام 1972، ويتيح التشكيل الحالي للمركز إمكانية الاستفادة من الإمكانيات المختلفة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وكذلك أي إمكانيات مادية اخرى مثل المكتبة ومركز الحاسب والورش والمعامل المختلفة وغيرها.