مركز البحوث الزراعية ينظم ورشة «تداول وتصنيع الحبوب ومنتجاتها»

ينظم مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد تكنولوجيا الأغذية قسم بحوث الخبز والعجائن ورشة العمل الخامسة والمعرض المصاحب لها بعنوان “تداول وتصنيع الحبوب ومنتجاتها رؤية مصر 2030 ” وتحت رعاية الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية وبرئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ومقرر العام للورشة والمعرض الدكتور صلاح حمزة وذلك يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 .

في هذا السياق قال الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد إن الورشة ستتناول عدة موضوعات وهي أصناف القمح المحلية الجديدة التي تمت زراعتها هذا العام في مصر وأهمية دور التعاونيات في دعم الفلاح ومنظومة تطوير وتداول وتخزين الحبوب في مصر وأهمية دور المؤسسات الوطنية في تأهيل وإعداد الكوادر والخبرات وتتناول أيضا دور سلاسل الامداد العالمية للحبوب ومدى تأثير الدول بالصراعات السياسية وكيفية التعامل معها .

وفي هذا الصدد أكد الدكتور صلاح حمزة مقرر الورشة أهمية الموارد المائية والتنمية الزراعية في مصر وتكنولوجيا طحن الديورم والتشريعات الغذائية المنظمة لصناعة الطحن ودور الصناعات المرتبطة بالحبوب ومنتجات المخابز والقيمة الغذائية والصحية لاستخدام الدقيق المخلوط وختاما دور غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها في ضبط منظومة صناعة وتداول الحبوب في مصر.