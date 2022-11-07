مركز البحوث الزراعية يستقبل مبعوثين من دول الاتحاد الأفروأسيوي

استقبل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية وفدا لمبعوثين في مجال إنتاج وصحة الحيوان من دول الاتحاد الأفروأسيوي.

أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد أن هذه الدورة التدريبية لمدة 3 أيام في المركز المصري الدولي للزراعة.

وأكد بيان صادر عن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أن دورة التدريب تضمنت إنتاج وصحة الحيوان وذلك، وفي إطار التعاون الدولي الفني بين مصر ودول العالم الصديقة وطبقا لتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير بضرورة التعاون مع الدول الأفريقية ودول العالم المختلفة وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف البيان أنه سيتم استكمال باقي الدورة لمدة يومين في معهد التناسليات الحيوانية لعدد 22 متدرب من 16 دولة مختلفة وهي بنين بوركينا فاسو و غينيا والأردن وليبيريا مدغشقر موريتانيا المغرب منغوليا عمان باكستان سيريلانكا السودان تايلاند توجو وذللك لحضور الدورة التدريبية بعنوان التناسليات باستخدام السونار ومشاكل الخصوبة في الحيوان في الفترة من 7 نوفمبر إلى 9 نوفمبر 2022.

وقال فاضل إن هذه الدورة سوف تناقش عدة مجالات وهي صحة وأمراض العجول حديثة الولادة والتقنيات الحديثة في التناسل، وعلاج المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة، كما تفقد الوفد المعامل التابعة لمعهد التناسليات والاطلاع على أحدث الأجهزة التي يستخدمها المعهد في مجال الفحص والتشخيص، كما أشاد الوفد بالإمكانات التي يتمتع بها معهد بحوث التناسليات الحيوانية.