مركز البحوث الزراعية يساهم فى إنتاج وتوفير تقاوى الذرة الشامية

قامت وزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية بتوفير تقاوى الذرة الشامية للمزارعين لأول مرة خلال فترة 6 سنوات فى خطوة لكبح جماح الأسعار المرتفعة حاليا، لاسيما فى ظل زيادات الأعلاف والخامات العلفية ومن بينها الذرة .

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الإدارة المركزية لشئون المحطات والتجارب الزراعية فى مركز البحوث الزراعية سيكون من اختصاصها توفير التقاوى بداية من عام 2023 وحتى 2028 فى خطوة تتماشى مع سياسة الدولة لسد الفجوة الاستهلاكية من الذرة الصفراء.

وأضافت المصادر أنه يتم توفيرهذه التقاوى ومعالجتها فى محطتى الغربلة وهى «بحوث الجميزة» و«غربلة وإعداد التقاوى الذرة الشامية المجففة ببحوث جميزة».

يذكرأن حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أكد – فى تصريحات سابقة – أن أسعار تقاوى الذرة ارتفعت بشكل جنونى وغير مسبوق إذ تباع عبوة تقاوى الذرة الشامية الصفراء وزن 5 كيلو من نوع «بايونير» فى السوق الحرة بـ 2450 جنيه بما يعنى 490 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن هذه العبوة ذاتها كانت تباع من شهر بـ1000 وكانت العام الماضى لا تتجاوز 300.

وأضاف «أبوصدام» أن وزارة الزراعة طرحت عبوة لتقاوى الذرة زنة 5 كيلو بـ 500 جنيه لكنها اختفت من كل منافذ وجهات وزارة الزراعة وتختلف أسعار أنواع تقاوى الذرة الشامية الموجودة فى السوق السوداء حاليا إذ أن العبوة وزن 5 كيلو من تقاوى الذرة الشامية البيضاء والصفراء تبدأ بـ 900 جنيه وتوجد أنواع بـ 1000 وأخرى بـ 1250 و1750 وتصل أسعار بعض الأنواع حتى 1450 جنيها للعبوة حسب نوع التقاوى ومعدل إنتاجها المتوقع وبعد المكان.

فى سياق آخر، شهدت أسعار الذرة الصفراء المستوردة انخفاضا كبيرا مسجلة 3500 جنيه إذ بلغت الأصناف الأوكرانية 12500جنيه للطن بدلا من 16 ألفا مؤخرا.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ«المال» أن سعر طن الذرة الصفراء المستوردة سجل 15000جنيه بدلا من 20 ألفا مؤخرا للأنواع البرازيلية والأرجنتينية .

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الانخفاضات فى أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن حيث وصل سعر الطن حاليا إلى 21 ألف جنيه لأدنى سعر بدلا من 25 ألفا مطلع الشهر الجارى.

وطالب «أبوصدام» – فى تصريحات سابقة – بزيادة الرقابة على سوق بيع تقاوى الذرة لوجود أنواع كثيرة من التقاوى بالسوق قد تكون ذات جودة ضعيفة تؤدى إلى انخفاض إنتاجية زارعيها وقد تؤدى إلى خسائر كبيرة مع ضرورة بذل الجهود لمنع الاحتكار والاستغلال من قبل التجار للمزارعين وتوفير التقاوى المعتمدة من الوزارة بكميات كافية خاصة أن الذرة الصفراء تمثل %70 من صناعة الأعلاف وتدخل بنسبة 20 % فى صناعة الخبز ومع زيادة طلب المزارعين لتقاوى الذرة نتوقع زيادة مساحات زراعة الذرة الشامية الصفراء عن العام الماضى بنسبة %25.