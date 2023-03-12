مركز البحوث الزراعية يزود حديقة الزهرية بالزمالك بالأشجار النادرة

ينظم قسم بحوث الغابات والأشجار الخشبية بمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية، احتفالا كل عام بـ”يوم الشجرة” على مدار شهر مارس حتى أوائل شهر أبريل، لنشر التوعية بأهمية الأشجار والمحافظة عليها .

وأوضح بيان صادر عن المركز قيام فريق من قسم بحوث الغابات والأشجار الخشبية بزراعة بعض نماذج من الأشجار النادرة والمعرضة للانقراض على المستوى الدولي بحديقة عريقة بحي الزمالك، وهي حديقة الزهرية للمساهمة في إمداد الحديقة بالأشجار الهامة والنادرة لإثراء الغطاء الشجري بالحديقة، والعمل على استعادة الحديقة لمكانتها كحديقة نباتية متميزة.

وأضاف البيان أن من هذه الأنواع الشجرية الماهوجني كبير الأوراق والماهوجنى رفيع الأوراق والصنوبر والتاكسوديوم وأنواع الكافور قليلة الانتشار في مصر، وغيرها من الأشجار.

وسيتابع المعهد زراعة الأشجار في مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية في بعض المراكز الصحية والمدارس والجامعات والأحياء ومحطات البحوث الزراعية على مدار الشهر، إذ يأتي هذا الحدث مواكبا للمبادرة الرئاسية “زراعة 100 مليون شجرة” ومبادرة قسم بحوث الغابات والأشجار الخشبية .