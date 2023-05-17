مركز البحوث الزراعة يشارك في ورشة عمل بين الاتحاد الأوروبي و6 دول عربية

شارك معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية ممثلا عن وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضى فى الحوار بين الاتحاد الاوروبى ودول مصر والاردن ولبنان والجزائر وتونس وليبيا بورشة عمل بعنوان النظم الغذائية المستدامة من الانتاج الى الاستهلاك في إطار توجيهات معالي وزير الزراعة السيد القصير و الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

وفي هذا السياق قام الدكتور محمد الخولي مدير معهد الاراضي والمياة والبيئة بتقديم عرض مفصل عن جوده التربه وعلاقتها بالأمن الغذائي حيث تناول العرض تأثير التغيرات المناخية على المياه والاراضى واثرها على الامن الغذائى وكذلك مناقشة تأثير الزيادة السكانية وحلول الدولة فى التغلب عليها والمحافظة على الامن الغذائى من خلال التوسعات الأفقية (زيادة الرقعة الزراعية) والتوسعات الرأسية لزياده الانتاجية والتى تتضمن تنقية المياه والمعاملات الزراعية وزيادة خصوبة التربة علاوة على خريطة الخصوبة وإستخدام بعض الاسمدة الحيوية والعضوية لتحسين أنتاجية الاراضى المستصلحة حديثا وأنتاج غذاء امن.

وأكد بيان صادر عن مركز البحوث الزراعية أنه علما بأن ورشه العمل قد ناقشت عدة محاور أخرى منها تأثير التغيرات المناخية على الامن الغذائى واستدامته والتأثير الاقتصادى ونسبة الفقد الغذائى وكذلك تأثيرات المبيدات الحشرية على جودة الغذاء وتقييم وتاثير متبقيات المبيدات على الصادرات والواردات من والى الاتحاد الاوروبى ومتابعتها من الحجر الزراعى والمواصفات القياسيه لضمان جودة الغذاء.