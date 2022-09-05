مركز البحوث الأمريكي: بدء فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الإقليمي حول حماية الملكية الثقافية

بدأت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الإقليمي حول حماية الملكية الثقافية بعنوان “إدارة الموقع: الاستراتيجيات والممارسات” والمنعقد في الفترة ما بين 5-8 سبتمبر، في العاصمة عمان ومدينة البترا.

وأفاد بيان صحفي صادر عن مركز البحوث الأمريكي، أن المؤتمر يأتي تحت رعاية وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز، وبتنظيم مشترك ما بين مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE) ودائرة الاثار العامة الاردنية وبالشراكة مع مجلس مراكز البحوث الأمريكية (CAORC) والحكومة الأمريكية.

يناقش هذا المؤتمر وبمشاركة إقليمية لعدد من مدراء الآثار وخبراء ومسؤولين حكوميين من الأردن ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ولبنان وفلسطين العراق واليمن، المناهج الاقليمية لإدارة المواقع الاثرية ومدى فاعليتها في أثناء الأزمات ويركز على التحديات الحالية والفرص المستقبلية بما فيها الشراكات بين القطاع العام والخاص والتعاون الاقليمي والدولي والتشريعات والاطر التي تمكن من الادارة الفاعلة والمستدامة للمواقع الاثرية.

كما سيتضمن المؤتمر مواضيع تتعلق بالتغير المناخي وتأثيره على الاثار والخطط التي تتخذها الحكومات لمعالجة هذا التأثير.

ويعد هذا المؤتمر استكمالا للجزء الاول والذي عقد في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس 2021 وسيستكمل في أواخر عام 2023 في القاهرة حول التوثيق المستدام وإدارته.

ولفت البيان إلى أن التجارة الدولية غير المشروعة في الممتلكات الثقافية، وتحديداً الآثار، لا تشكل فقط تهديدًا كبيرًا للتراث الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكنها أيضًا مصدر دخل مهم للمنظمات المتطرفة العاملة في المنطقة، في حين أن الاتفاقيات الثنائية لحماية الممتلكات الثقافية هي خطوة مهمة لمواجهة هذه التجارة، هناك حاجة إلى تعاون أقوى بين دول المنطقة من أجل شراكة أفضل في هذه القضية واستكشاف طرق لمحاولة وقف الاتجار من مصدره الأساسي.

واستجابة لذلك، أطلق مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE) بالشراكة مع مجلس مراكز البحوث الأمريكية في الخارج (CAORC) ووزارة الخارجية الأمريكية سلسلة من ورش العمل الإقليمية، حيث ستجمع هذه المبادرة بين ممثلي الوزارة ومسؤولين آخرين من المنطقة لمناقشة دراسة الحالة وأفضل الممارسات وتوسيع شبكاتهم المهنية في مجال حماية الممتلكات الثقافية.

يهدف المؤتمر الى اخراج توصيات تأطر المبادئ والاستراتيجيات المشتركة والممارسات الناجحة لتلبية الاحتياجات والتحديات في مجالات التوثيق الرقمي وإدارة المواقع في جميع أنحاء المنطقة.

كما سيقدم توصيات للحفاظ على الاستراتيجيات الناجحة، على الصعيدين الإقليمي وضمن سياقات محددة.

وتأسس مركز البحوث الأمريكي في مصر عام 1948، وهو منظمة خاصة غير ربحية تتكون من مؤسسات تعليمية وثقافية وعلماء محترفين وأفراد، من خلال المنح والمدارس الميدانية.

تساهم شراكة ARCE مع المصريين في الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي.

تتمثل مهمة ARCE في دعم البحث في جميع جوانب التاريخ والثقافة المصرية؛ لحماية التراث الثقافي المصري والحفاظ عليه وتعزيزه؛ ولتعزيز التعاون الثقافي الأمريكي المصري.