مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المصرفي ينفي إصدار أي بيانات بشأن اختراق "فوري"



نفى مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المصرفي إصداره أي بيانات أو تصريحات بشأن شائعات اختراق نظام “فوري”، وأكد المركز عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي – منسوبًا إلى المركز – حول تعرض “فوري” لهجوم باستخدام فيروس فدية.

وأشار المركز إلى أن “فوري” أصدرت بيانًا نفت فيه تعرضها لهجوم أو اختراق نظامها المعلوماتي، وأوضحت أن فحص خوادم الشركة أكد أنها لم تتعرض لأي اختراق أو تسريب بيانات مالية خاصة بالعملاء، وأن الشركة تتبع أعلى معايير الأمن السيبراني العالمية طبقًا لمتطلبات الجهات الرقابية.

ودعا المركز وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره من أنباء، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، واللجوء للمصادر الرسمية المختصة للتأكد من أي معلومات قبل نشرها.