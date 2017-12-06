مركز الإبداع يواصل تقديم سلم نفسك لنهاية ديسمبر

سلوى عثمان يواصل مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تقديم العرض المسرحي "سلم نفسك" وذلك في السابعة مساءَ حتي نهاية شهر ديسمبر. العرض هو مشروع تخرج ونتاج ورشة الإرتجال والتمثيل المسرحي للدفعة الثالثة من طلبة استديو مركز الإبداع الفني

سلوى عثمان

يواصل مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تقديم العرض المسرحي “سلم نفسك” وذلك في السابعة مساءَ حتي نهاية شهر ديسمبر.

العرض هو مشروع تخرج ونتاج ورشة الإرتجال والتمثيل المسرحي للدفعة الثالثة من طلبة استديو مركز الإبداع الفني ، العرض بطولة عدداَ كبيراَ من الطلبة منهم ألحان المهدي ، منصور أمين ، سارة هريدي ، احمد الشاذلي

تدور أحداث العرض حول السلبيات التي طرأت علي المجتمع المصري تتمثل في الفهلوة والحديث عن الأخرين في غيابهم وجحود الأبناء والعنف ضد المرأة وذلك في إطار مجموعة من المشاهد الإرتجالية التي تجمع ما بين الدراما والكوميديا ، في إطار من الأغاني والأستعراضات وهم “الصعيدي” ، “الإرهابي”، “الإشاعات”، “الطاقة السلبية” ، “الوصية” ، “المستحيل”.

“سلم نفسك” من تصميم أزياء وأكسسوار “مروة عودة” ، مخرج منفذ “علا فهمي” ، موسيقي تصويرية وإعداد موسيقي”كريم شهدي”، يذكر أن “سلم نفسك” من صياغة وتصميم إضاءة وإخراج الفنان خالد جلال.