مركز الإبداع التكنولوجي يعلن أسماء الفائزين ضمن مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن الفائزين في مسابقة “هاكاثون ابتكار ميتافيرس” بمراكز إبداع مصر الرقمية ومعامل التصنيع الرقمي لمبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.

وشملت قائمة الفرق الفائزة:

القاهرة: Musheer

الإسكندرية: Bosla, Stepinside Virtual Commerce, and Oreca Tech

المنصورة: 3D Expo, GHug, Benaa

المنوفية: Elsare3, Gate Patrol, Metatrainer

الإسماعيلية: RIO TEAM, NASLST

المنيا: e-teaching, Industries 4.0

أسيوط: Optical Touchscreen, HoloTechy – HoloMedica

قنا: Smart roofs, META HOTEL, Belia

سوهاج: ARMed VR

أسوان: VisGo Audio Tours, N-Code, and Metaroom

وهاكاثون ابتكار ميتافيرس هو مسابقة تهدف إلى إلهام الشباب المصري في مختلف المحافظات وتشجيعهم على التعاون والتفكير الابتكاري في تطبيقات عالم “ميتافيرس” الافتراضي، وأيضًا تسخير التكنولوجيا لإيجاد حلول ذات إمكانات عالية وفاعلية في التواصل والعمل عن بُعد وبما يسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي ودعمها. ويأتي الهاكاثون في إطار جهود الهيئة لتشجيع أنشطة الإبداع وتعزيز ثقافة الابتكار مما يحفز الأجيال القادمة لتطوير حلولٍ وطرح أفكارٍ مبتكرة، وكذلك لتعزيز دور الجامعات المصرية في مجال الإبداع وريادة الأعمال القائمة على الابتكار والتي يتم من خلالها اكتشاف الأفكار وإيجاد المواهب الشابة المبتكرة ومساعدتها على النمو.

وكان قد شارك أكثر من 120 فكرة مشروع في مجال “ميتافيرس”، قدمها طلاب وخريجون وباحثون وأعضاء هيئة التدريس من كليات مختلفة.

وتم تقييم الأفرقة طبقًا لدرجة الابتكار والحداثة للفكرة، والفئات المستفيدة وحجم السوق المستهدف أو المتوقع، والربحية المحتملة، والتأثير المتوقع على المستوى المحلي أو القومي أو العالمي، وفريق العمل وقدرته الفنية والإدارية، ومدى النضج والتطور الذي وصل إليه النموذج الأولي. وخصصت الهيئة جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 750 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى فرصٍ للالتحاق ببرامج تحفيز الأعمال والحاضنات، والحصول على الخدمات الاستشارية والتسويقية وخدمات تطوير الأعمال التي تقدمها الهيئة وجهاتها التابعة. كما يحصل الفائزون على فرصة للالتحاق ببرامج مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الدعم في مسيرتهم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة تستطيع أن تنافس وتفرض نفسها في الأسواق والمجالات المختلفة.