مركز الأورام في كفر الشيخ يستعد للافتتاح خلال أشهر

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إنه يتابع الأعمال الجارية بمركز الأورام، استعداداً لافتتاحه خلال الأشهر المقبلة.

وتم الانتهاء من توصيل جميع المرافق للمركز، وتعدية كابل الكهرباء أسفل السكة الحديد، وجار رصف الموقع العام بالانترلوك، وإجراء الاختبارات للمولدات و المصاعد والتكييف المركزي. كما تم توريد عدد من الأجهزة الطبية، وفي انتظار توريد الجزء المتبقي من الأجهزة الطبية، وجاري توريد الأجهزة الغير طبية من هيئة التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة، وفق المحافظ،

وأضاف محافظ كفر الشيخ، هناك متابعة مستمرة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لسرعة الانتهاء من المركز، لبدء تشغيله وإنهاء معاناة المرضى الذين ينتقلون للمحافظات المجاورة، مؤكداً أن مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى “أ” بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 أدوار علوية، ومبنى “ب” بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضي و3 ادوار علوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 90% .

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، أن أهالي المحافظة عانوا عبر سنوات طوال من عدم وجود مستشفيات متخصصة في الأمراض الخطيرة ومنها الأورام.

وأضاف أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا في الجانب الصحي فأنشأت 3 مستشفيات كبرى بلطيم والبرلس وسيدى غازى ، وجار إنشاء 3 مستشفيات أخرى ببيلا وقلين والرياض، وجار الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه، وتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين في محافظات الدلتا ، تستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية.

بدوره، أكد الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100% ،ونسبة التشطيبات النهائية 97%،ووصل الإنشاء في المبنى الجديد لحوالي 98% ،المكون من دور واحد يشمل ” المغسلة وبور الكهرباء والمغسلة والعيادات ” ، أما الأجهزة الطبية ، وتم تركيب 8 مصاعد بالمبنى .