مركز إعلام مطروح ينظم ندوة «المجتمع المدني وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة»

نظم مركز إعلام مطروح ندوة توعوية حول “المجتمع المدنى وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة”، تحت شعار صوتك مستقبلك ..انزل وشارك وذلك فى إطار الحملة القومية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة أم العز بريك مدير مركز إعلام مطروح والدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح والشيخ عبد الحكيم سلطان مدير منطقة وعظ مطروح.
وكذلك بحضور خلود رفعت وعدد من السيدات ومكلفات الخدمة العامة من حملة المؤهلات العليا من الكليات والمعاهد المختلفة.