مركز أورنج الرقمي يطلق التحدي الصيفي Orange Summer Challenge

تحت شعار Tech4Good أعلن مركز أورنج للتطوير الرقمي والابتكار Orange Digital Center إطلاق التحدي الصيفي Orange Summer Challenge لأول مرة في مصر، بالشراكة مع شبكة مراكز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار في إفريقيا والشرق الأوسط.

وذلك في إطار خطة المركز التي تهدف إلى تنمية قدرات المجتمع المصري خاصة من فئة الشباب المبدعين والمبتكرين، ومساعدتهم على تعلم المهارات الجديدة واستخدام التقنيات الحديثة ودعمهم لاقتحام عالم ريادة الأعمال بشكل احترافي وتحويل أفكارهم إلى مشاريع خلاقة.

وبموجب الإعلان، فتح مركز أورنج للتطوير الرقمي والابتكار باب التسجيل في تحدي Orange Summer Challenge أمام الطلاب الجامعيين وخريجي الجامعات المختلفة من عمر 16 حتى 25 عاما، على أن يكون آخر موعد للتسجيل هو 30 يونيو الجاري، تمهيدا لبدء فعاليات المنافسة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 8 أكتوبر القادم.

ويستهدف تحدي Orange Summer Challenge تقديم فعاليات تعليمية وتدريبية وتنافسية مكثفة في مجالات التكنولوجيا المختلفة تحت شعار “”Tech4Good والتي تستهدف استخدام التكنولوجيا لابتكار حلول لتحديات مجتمعية حقيقية، وستكون مدة التحدي 3 أشهر في فصل الصيف بحيث يتسنى للمشاركين تعلم كل شيء عن التكنولوجيا والتصميم وريادة الأعمال والابتكار وإدارة المشاريع.

وبالنسبة للدعم التكنولوجي للطلاب، توفر أورنج وجوجل خلال فاعليات التحدي أفضل الابتكارات من خلال التدريب والتوجيه المقدمين من قبل مدربين محليين ودوليين، بما في ذلك خبراء من منصات التقنية الفائقة لمدرسة البرمجة “Coding School” التابعة لمركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار “ODC”.

أما الجزء الخاص بالتصنيع سيكون باستخدام أدوات FabLab Solidaire التي ستساعد الطلاب في تحويل منتجهم إلى نموذج أولي واقعي، كما ستوفر وإرنست أند يونغ تونس للمشاركين الدعم الفني اللازم اعتماداً على الخبرة والمعرفة التي تتميز بها، لاسيما فيما يتعلق بإعداد المشاريع مثل نموذج وخطة العمل ودراسة الجدوى.

ولاحقا يمكن إنشاء “علامة تجارية” خاصة بالمشاركين ضمن مشروع متكامل يتم عرضه أمام لجنة تحكيم للحصول على فرصة الفوز بجوائز التحدي.وتنقسم جوائز التحدي إلى 50 ألف جنيه يحصل عليها الفريق صاحب المركز الأول، و30 ألف جنيه لأصحاب المركز الثاني، و20 ألف جنيه للمركز الثالث، كما سيتمتع الفائزون بفرصة التعرف على الخبراء وشركاء صناعة التكنولوجيا وتمكين الشركات الناشئة على المستوى المحلي والدولي، ومن ثم الحصول على فرصة حقيقية لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية واقتحام الأسواق.

وبهذه المناسبة، عبر نويل شاتو، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة بشركة اورنچ مصر، عن سعادته بإطلاق تحدي Orange Summer Challenge لأول مرة في مصر كأحد ثمار افتتاح مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار في القاهرة نهاية العام الماضي.

وأوضح: “تعهد مركز اورنچ للتطوير الرقمي لدى افتتاحه بحضور ممثلي دولتي ألمانيا وفرنسا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وقيادات مجموعة اورنچ العالمية، بإتاحة التكنولوجيا الرقمية لأكبر عدد ممكن من الشباب في مصر وتسخير القوة الإيجابية للابتكار الرقمي من أجل دعم المجتمعات التي نتواجد فيها ودعم المواهب المصرية وتعظيم فرص نجاحهم، وهذا ما نحققه الآن على أرض الواقع”.