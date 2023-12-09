مركبات الطاقة الجديدة قيد التشغيل التجاري في الصين تتجاوز 1.6 مليون وحدة

قال وانغ قانغ، نائب وزير النقل الصينى، إن لدى الصين 1.64 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة قيد التشغيل التجاري، من بينها نحو 540 ألف حافلة و 300 ألف سيارة أجرة و 800 ألف شاحنة توصيل حضرية، بحسب وكالة شينخوا.

وأضاف وانغ خلال مؤتمر لمركبات الطاقة الجديدة عُقد في مدينة هايكو حاضرة مقاطعة هاينان، أضاف أن الصين واصلت زيادة وتحسين مرافق الشحن على طول الطرق السريعة لتلبية الطلب المتزايد.

وحتى الآن، قام 6257 مركزاً لخدمة الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد ببناء مرافق الشحن، ما يمثل 94 في المائة من العدد الإجمالي لمراكز خدمة الطرق السريعة.

وقال وانغ إن لدى 11 منطقة على مستوى المقاطعة، بما فيها بكين وجيلين وتشجيانغ، ركائز شحن في كل مركز لخدمة الطرق السريعة، ما يساعد على ضمان سهولة النقل للعامة.

وفي معرض حديثه عن التنمية المستقبلية، قال نائب الوزير إن البلاد ستدرس وتصيغ سياسات الدعم الصناعي ذات الصلة لتُحفّز بشكل أكبر تسويق واستخدام مركبات الطاقة الجديدة في صناعة النقل.