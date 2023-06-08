مرفق الكهرباء يصدر قرارات للتصاريح ومقابل دمج الطاقة الشمسية و 31 ترخيصا للشركات

اجتمع اليوم مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية للنظر في العديد من الموضوعات وطلبات التراخيص للقطاع الخاص .

وأصدر مجلس الإدارة العديد من القرارات الهامة والتي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأهمها :

– الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما إعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

– تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.

– إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشاؤها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .

– إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.

– الموافقة على إصدار 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء ( إنتاج – توزيع )