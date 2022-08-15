مرفق الكهرباء يجدد 19 رخصة لشركات إنتاج الطاقة الشمسية في بنبان

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تجديد 19 رخصة لمدة عام آخر لصالح شركات إنتاج الطاقة الشمسية العاملة في برنامج تعريفة التغذية للعام الخامس، وفقاً للقواعد التنظيمية.

وأوضح الجهاز أن قائمة الشركات التى حصلت على تجديد الرخصة تتضمن صن إنفينتي ، وإنترو للطاقة ، وإنفنيتى 50 وإنفنيتى 1 للطاقة ، وتي كي لأنظمة الطاقة ، بالاضافة إلى شركة أسوان للطاقة الفوتو فلطيه.

كما تتضمن القائمة كلاً من شركات MMID للطاقة وإنفنيتى بنبان بارك وفونيكس للطاقة ، بالاضافة إلى شركتي طاقة عربية ، والمصرية لتنمية الطاقة الشمسية.

ووفقا لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن الشركات التى حصلت على ترخيص لإنتاج الطاقة الشمسية لمدة عام تضم الوجه القبلي للطاقة الشمسية” و”البحر الأحمر للطاقة الشمسية” و”دراو للطاقة” و”زعفرانة للطاقة الشمسية” و”كوم أمبو للطاقة” و”رع للطاقة الشمسية ، بالاضافة إلى شركتي أخريتين .

ويعمل في مجمع بنبان للطاقة الشمسية عدد كبير من مسثتمري الطاقة الشمسية تضم 32 محطة تنتج كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 1465 ميجاوات باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، وساهمت العديد من المؤسسات البنكية العالمية فى تمويل إنشاء المشروعات.