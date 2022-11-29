مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يوقع مذكرة تفاهم مع الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور برنارد مودي رئيس اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية، والدكتور محمد موسي عمران رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتأتي فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع المنظمات والدول الأفريقية لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة طبقًا لأحدث التكنولوجيات، وفى إطار الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء لتدريب العنصر البشرى لمواجهة التحديات، وبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمى بنجاح وسلاسة.

وتتضمن المذكرة تعزيز تبادل الخبرات بين الطرفين وتطوير معايير المعدات الانظمة الكهروتقنية ودعم الانشطة المتعلقة بإجراء ندوات عبر الإنترنت وبرامج تدريبية بين الجهتين وتسهيل تعزيز التعاون مع المؤسسات التنظيمية ذات الصلة في أفريقيا, بالإضافة إلى إشراك خبراء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في عملية توحيد المعايير التي تقوم بها اللجنة الأفريقية للتوحيد القياسي لأجل موائمة المعايير.

ويقوم الطرفين بالتعاون فيما بينهما لتحقيق اهداف هذه المذكرة وهي بناء القدرات والتدريب و تبادل المعرفة والخبرة من خلال توفير التدريب والندوات عبر الإنترنت حول أفضل ممارسات التقييس وتقييم المطابقة لكلا الطرفين.

وأيضا تسهيل العمل بينهما وتبادل مشورة الخبراء من الهيئات التنظيمية الأفريقية، وذلك بدعم من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بالإضافة إلى موضوعات التوحيد القياسي بهدف الوصول لنشاط منسق واحد على الأقل كل عام.

وأكد شاكر على أهمية التعاون مع المنظمات الافريقية وتقديم كل الدعم للدول الافريقية وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكافة مجالات الكهرباء واشار الى ماتتمنى به القارة الأفريقية من إمكانيات كبيرة لانتاح الكهرباء من الطاقات المتجددة .

وأوضح الدكتور برنارد مودي على أهمية التعاون مع مصر فى نقل الخبرات وتوجه بالشكر للمجهودات التى تقدمها مصر فى التعاون المثمر الإيجابى لتحقيق التنمية فى أفريقيا.