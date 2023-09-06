«مرعي البريمو» يحصد 15 مليون جنيه منذ طرحه فى دور العرض

استطاع النجم محمد هنيدي تحقيق إيرادات جيدة في فترة قصيرة بفيلمه السينمائي الجديد ” مرعي البريمو” منذ طرحه بدور العرض السينمائية وحتى الآن .

وحقق “مرعي البريمو” ايرادات وصلت إلى 15 مليون جنيه حسب تصريحات صحفية لمحمود الدفراوي الموزع السينمائي خلال الساعات الأخيرة .

وتدور قصة فيلم “مرعي البريمو”، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، حيث تختفي قطعة من الألماس داخل بطيخة في ظروف غامضة، ويضطر للبحث عنها.

فيلم “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ولطفي لبيب، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.