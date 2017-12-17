مرصد مشاركة المرأة في مجالس الشركات يعقد أولى جلساته

46.4% من الشركات المدرجة لديها على الأقل سيدة واحدة في مجلس الإدارة رجب عزالدين:عقد المجلس الاستشاري لمرصد المرأة في مجالس إدارات الشركات اجتماعه الأول اليوم الأحد، في الجامعة الأمريكية بحضور ممثل عن البورصة المصرية.ويعد مرصد المرأة في مجالس إدارات الشركات، نتاج مذكرة التفاهم التي وقعتها

46.4% من الشركات المدرجة لديها على الأقل سيدة واحدة في مجلس الإدارة



رجب عزالدين:

عقد المجلس الاستشاري لمرصد المرأة في مجالس إدارات الشركات اجتماعه الأول اليوم الأحد، في الجامعة الأمريكية بحضور ممثل عن البورصة المصرية.

ويعد مرصد المرأة في مجالس إدارات الشركات، نتاج مذكرة التفاهم التي وقعتها البورصة المصرية، مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوليو 2017، لتعزيز دور المرأة في الشركات المدرجة في البورصة.

ويضم المجلس الاستشاري للمرصد كلا من الأستاذة هبة الصيرفي، ممثلة عن البورصة، والأستاذ خالد بسيوني ممثلا عن البنك المركزي المصري، والدكتور ماجد عثمان ممثلا عن المركز القومي للمرأة، والأستاذة نادين أبو الغيط ممثلة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتورة هدى الصده ممثلة عن منتدى المرأة والذاكرة، والأستاذة دينا المفتي ممثلة عن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة غادة هويدي ممثلة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبحسب بيانات الشركات خلال الربع الثالث من عام 2017 “يوليو سبتمبر” فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة إلي 9.7٪ مقارنة بنسبة 8.7٪ في عام 2014.

وقالت إدارة البورصة المصرية فى بيان إن مشاركتها فى اللجنة الاستشارية لمرصد مشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات يأتى تأكيدا لجهودها تجاه قضايا الاستدامة، خاصة التركيز على دعم المساواة ومفهوم التنوع بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات.

ووفق أحدث البيانات، فإن قرابة 46.4% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة.

ومن جانبه صرح الدكتور نزار بالشيخ، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن اهتمام الكلية بمشاركة المرأة في مجالس الإدارات يأتي فى إطار العمل الدؤوب للمساهمة في تطوير حوكمة الشركات.

وأشار بالشيخ إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين أداء الشركات.

ويعمل مرصد المرأة في مجالس الإدارات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، كمركز نوعي متخصص بالتنسيق مع مرصد المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، لإعداد قاعدة بيانات للمرأة المؤهلة للمشاركة في مجالس الإدارات، وكذلك إصدار تقرير سنوي عن تمثيل المرأة في مجالس الإدارات في مصر.