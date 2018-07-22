مرصد الكهرباء: 9 آلاف و 100 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع

وكالات:توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح الأحد، 9 آلاف و 100 ميجاوات، مشيرا إلى انه لم يتم أمس تخفيض أية أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم، 29 ألف

وكالات:

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح الأحد، 9 آلاف و 100 ميجاوات، مشيرا إلى انه لم يتم أمس تخفيض أية أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم، 29 ألفا و900 ميجاوات، مقابل 29 ألفا و400 ميجاوات أمس السبت، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و600 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل يظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثامنة و30 دقيقة مساء اليوم، وكان قد ظهر السبت باللون الأخضر طوال الأحد.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.