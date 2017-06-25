مرصد الفلك الفرنسي يحتفل بمرور 350 سنة على إنشائه

وكالات:يحتفل مرصد الفلك الفرنسى- أضخم قلعة فلكية استقبلت كبار علماء الفلك فى فرنسا منذ إنشائه فى عهد الملك لويس الـ14- بمرور 350 عاما على إنشائه، ليصبح أكبر وأقدم مرصد فلكى فى العالم.يقع مرصد الفلك الفرنسى فى قلب العاصمة الفرنسية باريس، ووضع تصميمه الفنان المعمارى الراحل كلود بورو (1613– 1

وكالات:

يحتفل مرصد الفلك الفرنسى- أضخم قلعة فلكية استقبلت كبار علماء الفلك فى فرنسا منذ إنشائه فى عهد الملك لويس الـ14- بمرور 350 عاما على إنشائه، ليصبح أكبر وأقدم مرصد فلكى فى العالم.

يقع مرصد الفلك الفرنسى فى قلب العاصمة الفرنسية باريس، ووضع تصميمه الفنان المعمارى الراحل كلود بورو (1613– 1688) بناءا على طلب من وزير المالية جون بابتيست كولبير (1619– 1683).

وقد شهد المرصد توافد نخبة من العلماء والأكاديميين لإجراء أبحاثهم فيما يتعلق بالفلك ومراقبة حركة الكواكب والأقمار، حيث يضم حاليا 800 عالم من علماء الفلك الذين يرصدون كل التطورات الفلكية الحديثة والمستقبلية.