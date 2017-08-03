مرصد الإفتاء: طالبان يسير على نهج داعش في التغرير بالنساء

وكالات:أكد مرصد الإفتاء أن تنظيم طالبان الباكستاني يسير على نهج "داعش" في التغرير بالنساء وتحريضهن على الانضمام للتنظيم واستغلالهن لتنفيذ العمليات الانتحارية، مشددا أن النساء في مثل هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة لسن سوى أدوات تُستغلُّ لتحقيق أهدافها في انتهازية واضحة، بعد أن تخلت عن معتقداتها و

وكالات:

أكد مرصد الإفتاء أن تنظيم طالبان الباكستاني يسير على نهج “داعش” في التغرير بالنساء وتحريضهن على الانضمام للتنظيم واستغلالهن لتنفيذ العمليات الانتحارية، مشددا أن النساء في مثل هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة لسن سوى أدوات تُستغلُّ لتحقيق أهدافها في انتهازية واضحة، بعد أن تخلت عن معتقداتها وأدلتها الشرعية التي تصب في صالح المرأة وحمايتها، إلى استغلالها في القتال والتفجيرات الانتحارية، في دلالة واضحة على افتقارها لعنصر الرجال، وعدم قدرتها على جذب المزيد من الأنصار.

وكشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن حركة طالبان الباكستانية أصدرت النسخة الأولى من مجلة نسائية تهدف إلى إقناعهن بالانضمام إلى الحركة المسلحة والمشاركة فيما يزعمون أنه “جهاد”.

وأضاف المرصد – في بيان الأربعاء – أن الحركة الباكستانية المتطرفة نشرت نسختها الأولى من المجلة النسائية الصادرة باللغة الإنجليزية التي أطلقت عليها اسم (سُنَّة خَوْلة) – أي طريق خَوْلَة – وعلى غلافها صورة لامرأة ترتدي البرقع.

وأوضح المرصد أن اسم المجلة الموجهة للنساء يعكس الرسالة التي يحاول التنظيم المتطرف توجيهها إلى النساء في حثهن للانضمام إلى حركة “الجهاد”، وما يحمله من معطيات تاريخية؛ حيث ينسب اسم المجلة إلى إحدى الشخصيات الشهيرة في تاريخ الإسلام، وهي خولة بنت الأزور التي يضرب بها المثل في الشجاعة والبطولة التي أبدتها في معركة أجنادين.

وتضمنت المجلة – التي يبدو التركيز فيها على القسم التحريري أكبر من المشهد البصري-عمودًا تحت عنوان “انهضن يا بنات حواء فقد حان وقت الشهادة” يقدم النصائح للراغبات في القتال ويشدد على “تنظيم التجمعات السرية في المنزل، ودعوة أخواتكن الجهاديات اللواتي يفكرن مثلكن، وتوزيع المواد المكتوبة التي تتحدث عن القتال، وتنظيم دروس التدريبات الجسدية لأخواتكن، وتعليمهن كيفية استخدام الأسلحة البسيطة والقنابل اليدوية”.