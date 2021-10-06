مرشح رئاسي فرنسي يحقق شعبية بحديثه عن حظر دخول المهاجرين

برز الخبير الإعلامي إيريك زيمور كواحد من أكثر المرشحين شعبية في السباق الرئاسي الفرنسي بفضل حديثه عن الحق في امتلاك السلاح وحظر دخول المهاجرين والحرب الأهلية، بينما لم تتأكد بعد مشاركته في الانتخابات.

حظر دخول المهاجرين وحمل السلاح

وبحسب مسح أجرته مجلة هاريس انتريكتف فور تشالنجيز، سيحصل زيمور على 17% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات المزمع انعقادها في 10 أبريل، بما يعني القضاء على فرص فوز المرشحة مارين لوبان التي حصلت على نسبة 15%، وكذلك على فرص فوز مرشح الحزب الجمهوري يمين الوسط.

وظهر نقاش دار في باريس ليلة الأثنين بين زيمور والفيلسوف مايكل اوفري كما لو أنه ضمن حملة زيمور الانتخابية.

وعندما دخل زيمور، الذي أدين لتأجيجه الكراهية العرقية، إلى اللقاء لاستقبال ضيفه، وقف الجمع الغفير من الحضور وهتفوا قائلين : زيمور هو الرئيس.” ودفع هذا الموقف زيمور إلى الابتسام.

لم يتم التأكد بعد من أن زيمور سيخوض السباق الرئاسي، أو حتى أنه سيتمكن من الحصول على توقيعات ال500 عمدة المطلوبة قانونا منه للترشح، لكن حلفاؤه قاموا بتأسيس منظمة معنية بجمع التبرعات ويسعون لضمان مشاركته في الانتخابات.

وأصدر زيمور أحدث كتبه وانضم إلى الحوارات المتلفزة، لكنه ربما يتسبب في تقسيم قاعدة الدعم الشعبي المؤيدة لمنافسته مارين لوبان واجتذاب المزيد من الأصوات التقليدية المنتمية للجناح اليمني، بحسب أحدث المسوح.

ويهدد صعوده بتكرار إفساد مواجهة تناظر تلك التي كانت بين ماكرون ولوبان في انتخابات عام 2017.

فرنسا والاتحاد الأوروبي

وأثناء الحوار، استبعد زيمور خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه سيكون من غير مقبول كثيرا على المستوى الشعبي للناخبين.

ودعا زيمور إلى إنهاء الهجرة وإعادة المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم.

وبخصوص انعدام الأمن في البلاد، قال زيمور إن فرنسا كانت على وشك الدخول في حرب أهلية وكان هناك تفكير في تزويد المواطنين بالسلاح.

واقترح زيمور أيضا أن الإسلام غير منسجم مع الديمقراطية الفرنسية وقال إنه كان يريد حظر الأسماء غير الكاثوليكية.

لم يكن جميع الحضور ضمن محبي زيمور، إذ جاء بعضهم إلى اللقاء بدافع حب الاستطلاع.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 1 و 4 اكتوبر على الإنترنت مطلع العام الجاري وشمل 1,310 شخص بالغ.

وفي وقت مبكر من العام الجاري، قدمت الاستطلاعات تقييمات مبالغ فيها بخصوص أداء حزب لوبان المتوقع في الانتخابات الإقليمية.