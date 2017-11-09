مرشحو الأوليمبي: تأخير الفصل في الطعون حرم البعض من الترشح

هبة حامد أغلق مجلس إدارة النادي الاوليمبي باب الترشح يوم 17 نوفمبر الماضي، في ظل انتقاد بعض المرشحين لتأخير الفصل في الطعون المقدمة والذي اعتبروا أنه تسبب في حرمان البعض من الترشح للانتخابات. يقول ماجد جمال توفيق،مرشح لعضوية النادي فئة الشباب، إنه كان من الضروري الفصل في الطعون المقدمة في وقت مبكر

هبة حامد

أغلق مجلس إدارة النادي الاوليمبي باب الترشح يوم 17 نوفمبر الماضي، في ظل انتقاد بعض المرشحين لتأخير الفصل في الطعون المقدمة والذي اعتبروا أنه تسبب في حرمان البعض من الترشح للانتخابات.

يقول ماجد جمال توفيق،مرشح لعضوية النادي فئة الشباب، إنه كان من الضروري الفصل في الطعون المقدمة في وقت مبكر لإعطاء فرصة لمن له حق الترشح في تقديم أوراقه، معتبرا أن تأخر الفصل في هذه الطعون حرم البعض من حق الترشح.

يذكر أنه تقدم 31 مرشحًا لخوض الانتخابات وهم: منصب الرئيس طارق السيد وأحمد عفيفي، فيما تقدم 3 مرشحين للتنافس على منصب النائب أمين شعبان، أحمد السويسي، جمال عبد العال، أما منصب أمانة الصندوق فتقدم الثنائي بهاء بكر وخالد الشيخ.

فيما شهدت ترشيحات العضوية فوق السن تقدم 20 مرشحًا منهم أميرة قاسم، عزالدين عبد الجواد، هشام حمدى، هشام سلامة، أميرة البحر جاسور، محمد محمود بكر، إيهاب الكأس.

وفي العضوية تقدم كل من مصطفي أبو زهرة، علاء الصاحي، شادى غزال، ماجد جمال توفيق.