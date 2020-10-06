مرشحون لمجلس النواب يحذرون من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية

حذر عدد من مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، من استغلال المال السياسي من قبل بعض الفاسدين في التأثير على الناخبين وإفساد المشهد الانتخابي.

من جانبه ، وزع النائب عبد الحميد كمال بيانا سياسيا اليوم على المواطنين بمحافظة السويس يحذر من محاولة المال السياسي وبعض الفاسدين من إفساد المشهد السياسي لانتخابات مجلس النواب بالسويس.

وأضاف النائب: “أولاً للأسف يطل المال السياسي بالملايين من الجنيهات من قبل بعض المترشحين للانتخابات بمجلس النواب (2020) بحثاً عن شراء المقاعد النيابية بالمال الحرام والطرق غير المشروعة.

وتابع: “دون خبرة فى العمل العام او السياسي ومبادئه وتقاليده جهلاء بمفاهيم العلوم السياسية العلمية والأخلاقية والقانونية متصورين بالفهلوة هي الحل .. من خلال أساليب التضليل والنفاق والكذب مستخدمين خرباء النفوس وأنصاف الرجال المأجورين دون مبادئ بحثاً عن المصالح الشخصية والانتهازية يهددون السلم والأمن الاجتماعي وضاربين العملية السياسية والاجتماعية للوطن بالكثير من الأضرار على مستقبله.

وأضاف: “ثانياً : للأسف يطل مع هؤلاء الفاسدين لصوص أموال العلاج على نفقة الدولة وسارقي أدوية المرضي من الفقراء والغلابة وقوت الشعب دون حمرة خجل يريدون بالعودة للوطن للوراء متصورين أن السوايسة بلا ذاكرة وطنية.

وأوضح: “ثالثاً : أن تلك الزمرة الفاسدة ( المال السياسي + سارقي قوة الغلابة ) ومساعديهم من حملة المباخر أصبحوا مشكوفين أمام شعب السويس الواعي وتناسوا حساب الله !!؟ .

واختتم النائب: “وأخيراً نقول إن إرادة شعب السويس قوية وذاكرته الخصبة ومواقفه الوطنية ضد الفساد والتى اسقطت رموز فساد الحزب الوطني والمتاجرين بالدين والمال السياسي ويكفي أن نذكر الجميع بهتافات السوايسة الشرفاء، السويس قالت كلمتها الفلوس تحت جزمتها حينما هزمت الفاسدين فى انتخابات ديسمبر 2015 واليوم تتصدى للفاسدين الجدد الذين يدعون أن الدولة تساندهم.

وتابع النائب: “أبناء السويس الشرفاء أعاهدكم بالثبات على المبادئ “للوطن وناسه” واخيراً ستظل “السويس فى قلبي مش فى جيبي” متسلحين بالوعي والقانون وإرادة الله دفاعاً عن بلدنا .. عاش شعب السويس النبيل والبطل.

وقال محمد فؤاد، نائب العمرانية الحالى، إن فكرة الترشح عن طريق وعود كاذبة أمر لا أستطيع التعامل معه، فأنا لا أقدم للناس 200 جنيه أو كرتونة مواد غذائية ولا أبيع لهم أحلاما وردية، ولكنى اخترت الطريق الصعب وهو أن أكون #مع_الناس.

وأكد أننا فى معركة وعى ونحاول الوصول للناخبين عن طريق مخاطبة فكره.

فيما قال علاء شلتوت، المرشح الآخر عن دائرة العمرانية والطالبية، إن دائرة الطالبية لم يكون لها نائب منذ حملة عرابى، فالنائب الفاسد نقول له إنه فاسد، وأننا سنقوم بعمل توليفه بين الجزء التشريعى والرقابى والجزء الخدمى كى نستطيع أن نكون #مع_الناس ، وأن القضية الأساسية هو كيف يكون هناك برلمان يهتم بالناس.