مرشحة مصر لليونسكو في جولة خارجية

سمر السيدتقوم مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، مشيرة خطاب بجولة خارجية. وقال الوزير السابق محمد العرابي، مدير حملة خطاب، في بيان للخارجية المصرية إن الجولة تشمل عددا من الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.وأشار إلى أن جولة خطاب بصحبة سفير الاتحاد الإفريقي في جنيف والمعتمد لدى ال

سمر السيد

تقوم مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، مشيرة خطاب بجولة خارجية.

وقال الوزير السابق محمد العرابي، مدير حملة خطاب، في بيان للخارجية المصرية إن الجولة تشمل عددا من الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وأشار إلى أن جولة خطاب بصحبة سفير الاتحاد الإفريقي في جنيف والمعتمد لدى اليونسكو.

وأضاف العرابي أن خطاب تجري لقاءات هامة ومثمرة خلال هذه الجولة بحضور ممثلين عن المجموعة الأفريقية وعمداء السلك الدبلوماسي الأفريقي في الدول التي يتم زيارتها، للتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها إفريقيا لفوز مرشحتها بالمنصب.

وأثني مدير حملة ترشح مشيرة خطاب على الجهود التي تقوم بها كل من السعودية والإمارات والبحرين للترويج للترشح المصري مع الدول الصديقة، واعتبارها بمثابة ترشح وطني لها، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية بين الدول الأشقاء.