«مرسيليا للاستثمار العقاري» توافق على عقد تأجير تمويلي في الساحل الشمالي بقيمة 50 مليون جنيه

وافقت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري على عقد تأجير تمويلى بقيمة 50 مليون جنيه يختص بمول تجارى بإحدى قراها السياحية في الساحل الشمالي. وقالت مرسيليا للاستثمار العقارى، فى إفصاح مرسل، للبورصة، الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على إجراء عقد تأجير تمويلى لمول قرية مرسيليا بيتش 4 لمدة خمس سنوات.

وفوّضت الشركة رئيس المجلس فى التوقيع على العقد واستكمال إجراءاته، على أن يُعرض على الجمعية العامة للمساهمين فى أقرب انعقاد؛ لإقراره.

مرسيليا للاستثمار العقاري توقِّع عقد مشروع بالساحل بتكلفة 6.5 مليار جنيه

ووقّعت مرسيليا للاستثمار العقاري فى فبراير الماضى عقد شراكة لتطوير 205 أفدنة بالساحل الشمالى بتكلفة استثمارية قدرها 6.5 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل، للبورصة آنذاك (2 فبراير )، إنها تستهدف إتمام هذا المشروع خلال أربع سنوات فى ضوء الضوابط والمُدد المسموح بها من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية.

وتبلغ المساحة البنائية فى المشروع 861 ألف متر مربع، بنسبة 60% من إجمالى مساحة المشروع، بينما يتاح مساحات للبيع تصل إلى 516 ألف متر مسطح .

ومن المخطط أن يجري تصميم المشروع بإنشاء وحدات عقارية وفندقية وخدمية، وتتوقع الشركة أن يدرّ هذا المشروع إيرادات بيعية بقيمة 13 مليار جنيه لا يقل نصيبها منهم عن 65% وفقًا لعقد الشراكة.

وتعتزم “مرسيليا” تكليف استشارى عام لإعداد تصميم عمرانى فريد وفقًا للمعايير العالمية بما يعزز مكانة الشركة فى الساحل الشمالى، إضافة إلى مشروعاتها الأخرى.

وأفصحت مرسيليا، في 14 ديسمبر الماضي، عن توقيع عقد شراكة آخر لتطوير مساحة 150 فدانًا بالساحل الشمالي الغربي بتكلفة 5 مليارات جنيه.

وقالت الشركة، في بيان، للبورصة آنذاك، إنها ستقوم بدور المطور العقاري لكامل أرض المشروع البالغة 644 ألف متر مربع بمعامل مسطحات بنائية للأدوار 60%، بما يتيح مساحة بيعية تصل لـ385 ألف متر مسطح كمشروع متكامل الخدمات.

ويمثل نصيب مرسيليا حصة لا تقل عن 70% من إيرادات المشروع، بينما سيحصل الشريك على حصة عينية من وحدات المشروع، وتتوقع الشركة أن يحقق المشروع إيرادات بيعية لا تقل عن 9.45 مليار جنيه.

مرسيليا تدرس فرصة للشراكة فى المجال الطبى والعلاجى

الشروق سكان للأشعة والتحاليل

وتخطط مرسيليا للاستثمار العقاري للانتقال من التداول في بورصة النيل إلى السوق الرئيسية للبورصة، تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية والتوسعات في مشروعاتها المتعددة، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو الساحل الشمالي.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق، على الدخول فى شراكة إستراتيجية فى مجال الاستثمار الطبى والعلاجى.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل، للبورصة آنذاك (30 يناير)، إن مجلس الإدارة وافق على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص دون ذكر اسم الشريك الإستراتيجى.

وتستهدف هذه الشراكة تعظيم الاستفادة من أصول الشركة المملوكة، وجرى تفويض رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع على هذه المذكرة واستكمال ما يلزمها من إجراءات.

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر يناير الماضى من 72 مليون جنيه إلى 100.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 28.8 مليون جنيه جرى توزيعها بطريقة الأسهم المجانية بواقع 0.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية.